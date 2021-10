„Fur Deutschland” znów w „Wiadomościach” TVP. Tym razem w zaskakującym kontekście

W sierpniu chciała wyrzucić Polskę z UE, a teraz z politykami opozycji rozmawiała w Sejmie o prawach człowieka. Chodzi o Nyamko Sabuni, liderkę szwedzkiej partii Liberałów. Skąd biorą się ataki europejskich polityków na nasz kraj? - pytał prowadzący „Wiadomości” Michał Adamczyk.

W swoim materiale Konrad Wąż oraz Damian Kowalski przekazali, że szwedzka polityk spotkała się w Sejmie z politykami Nowoczesnej: Katarzyną Lubnauer i Adamem Szłapką. Dziennikarze TVP przypomnieli, że „kilka miesięcy wcześniej Nyamko Sabuni stwierdziła, że Polska i Węgry nie pasują do Europy i powinny zostać wykluczone z UE, a także sugerowała przyjęcie przepisów, które pozwolą na wyrzucenie tych dwóch państw ze Wspólnoty”.

Wina Tuska?

„Nie brak opinii, że to reakcja na zdecydowane działania polskich władz ws. obowiązkowego przyjmowania uchodźców” - ocenili Wąż i Kowalski. W roli eksperta wypowiedział się publicysta „Sieci” Michał Karnowski. - Jeśli już na siłę szukamy różnic między Polską a Zachodem to kwestia granicy. My wiemy, że poddając się, czujesz się bezwolny - przekonywał dziennikarz.

„Wiadomości” TVP nie przepuścił okazji, aby po raz kolejny skrytykować Donalda Tuska. Tym razem uznano, że zewnętrzny atak na Polskę wyraźnie przybrał na sile, gdy były szef Rady Europejskiej wrócił do krajowej polityki. Po tym stwierdzeniu widzowie mogli usłyszeć słynne już „fur Deutschland”, które pojawia się w niemal każdym materiale o Donaldzie Tusku emitowanym w głównym programie informacyjnym telewizji publicznej.

„W wywiadzie dla niemieckich mediów Polskę i Węgry po raz kolejny skrytykowała wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley. W jej opinii sposób, w jaki oba państwa rozumieją praworządność może zagrażać przyszłości UE” - usłyszeli widzowie.

Materiał w TVP zakończył się refleksją, że „Polska i Węgry chcą budowy wspólnoty suwerennych państw narodowych, a Berlin i Bruksela dążą do budowy superpaństwa z jednym rządem federalnym”.

