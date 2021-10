Kogo najbardziej dotykają rosnące ceny paliwa? Zadziwiająca teoria posłanki PiS

Kierowcy są coraz bardziej zaniepokojeni rosnącymi cenami paliw. Na wielu stacjach za litr trzeba zapłacić już ponad 6 złotych. Ceny benzyny poszybowały do góry przez zawirowania na rynku światowym, ale także z powodu nowego podatku – tzw. opłaty emisyjnej, która nakłada obowiązek doliczania 80 zł netto do każdego 1000 litrów paliwa. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2019 roku.

W rozmowie z Radiem Wrocław Mirosława Stachowiak-Różecka stwierdziła, że w pierwszej kolejności rekordowe ceny paliwa dotykają...posłów. Dlaczego? Parlamentarzystka wyjaśniła, że „politycy muszą dostać się do Warszawy na posiedzenia Sejmu z różnych stron Polski a koszty podroży są coraz większe”. – Rzeczywiście ceny nieco wzrosły. Każdy, kto coś produkuje i potrzebuje do tego prądu, benzyny, to jest jasne, że jego towar będzie rósł. Oczywiście, że politycy też to dostrzegają – podkreśliła.

Posłanka PiS uspokaja ws. inflacji

– Inflacja wzrosła, niestety i trzeba to kontrolować, ale z drugiej strony na przestrzeni ostatnich lat, od kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, wzrosła najniższa krajowa, wzrosła średnia pensja krajowa i ciągle jednak ten wzrost jednego i drugiego, w porównaniu do inflacji, to jest jakby duży zapas – zapewniała posłanka.

Była kandydatka na prezydenta Wrocławia zaznaczyła, że „inflacja zależy od bardzo różnych rzeczy a w największym stopniu to co się dzieje teraz, jest związane z kwestiami energetycznymi”. – Całe tło europejskie, Putin, Nord Stream 2, trzymanie gazu, podwyższanie, presja na niektóre kraje w Europie, żeby coraz więcej za ten gaz płaciły – wyliczała.

