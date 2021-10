Rekonstrukcja rządu i zapowiedzi Kaczyńskiego. Jest sondaż z oceną pracy wicepremiera

We wtorek 27 października w rządzie doszło do rekonstrukcji, a do Rady Ministrów pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego weszli m.in. Kamil Bortniczuk (poseł Partii Republikańskiej, zostanie ministrem sportu), Anna Moskwa (była wiceminister w MGMiŻŚ, zostanie szefową MKiS), Piotr Nowak (nowy minister rozwoju, pracy i technologii). Wicepremierem i nowym ministrem rolnictwa został natomiast Henryk Kowalczyk.

To druga rekonstrukcja w niewiele ponad rok, ponieważ w 2020, też jesienią, przebudowano gabinet – wszedł do niego ponownie m.in. Jarosław Gowin (podał się do dymisji na znak sprzeciwu wobec planowanych wyborów kopertowych, w sierpniu 2021 on i jego Porozumienie opuścili koalicję Zjednoczonej Prawicy). To wtedy likwidowano Ministerstwo Sportu (teraz przywracane) i włączano je w Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sondaż o Kaczyńskim. Co Polacy sądzą o pracy wicepremiera?

Dzień po rekonstrukcji „Rzeczpospolita” opublikowała wyniki badania IBRiS, w którym zapytano o ocenę pracy Jarosława Kaczyńskiego w roli wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa (tę funkcję pełni od października 2020 roku). Co warte zaznaczenia, prezes Prawa i Sprawiedliwości już zapowiedział, że zrezygnuje z tej funkcji na początku 2022 roku, ponieważ zamierza zająć się sprawami partii.

Z sondażu wynika, że po ponad roku pracy Polki i Polacy w źle oceniają Kaczyńskiego. Odpowiedzi „zdecydowanie źle” udzieliło 53 proc. ankietowanych, a „raczej źle” pracę wicepremiera ds. bezpieczeństwa ocenia 7 proc. respondentów (negatywnych ocen jest więc 60 proc.). Dobrze jego dokonania ocenia 27 proc. ankietowanych (19 proc. – „raczej dobrze”, 8 proc. – „zdecydowanie dobrze”), natomiast 13 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż partyjny inny niż wszystkie. Zwycięzcy niby są, ale ważniejsze są „sufity”