Rzecznik rządu odpowiada Tuskowi. „Zamienia się w twitterowego trolla”

Internauci wyliczyli, że „Wiadomości” TVP od stycznia 97 razy pokazywały fragmenty archiwalnego wywiadu i słowa Donalda Tuska „für Deutschland” (dla Niemiec). Lider PO nawiązał do tego w swoim wpisie w mediach społecznościowych. „W sumie to nawet zabawne, że operacji »für Deutschland« patronują ministrowie Schreiber, Rau, Szefernaker i Müller. Taki gruppenführer Wolf 2.0” – skomentował były premier.

– Ja jestem zaskoczony, że były przewodniczący Rady Europejskiej tak bardzo ma problem z obcymi nazwiskami. W końcu to był przecież, jak niektórzy mawiali, król Europy i taka dyskryminacja europejskich nazwisk wydaje się nieco daleko idąca. A tak na poważnie to Donald Tusk zamienia się w takiego twitterowego trolla, nie wiem, czy to jest najlepsza rola dla osoby pretendującej do bycia liderem opozycji – podkreślił Piotr Müller.

Piotr Müller odpowiada na wpis Donalda Tuska. „Uwaga, biada wszystkim”

Rzecznik rządu ironizował, że ma nadzieję, że liderowi PO nie podpadł Fryderyk Chopin. – To też w sumie nie jest polskie nazwisko i co najmniej wiele postaci życia historycznego, kulturalnego i politycznego Polski miało też nieco inne nazwiska. Uwaga, biada tym wszystkim, bo Donald Tusk już na nich czeka – podsumował sprawę Müller.

Wcześniej wpis byłego premiera komentował Łukasz Schreiber. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów stwierdził, że Tusk taki wpisami pokazał, jak nisko upadł. – Rozumiem, że ma z tego jakąś satysfakcję, gratuluję mu – powiedział Schreiber. – Ludzie głosujący na PO może czują się urażeni takimi tweetami. Może to test na to, do jakiego poziomu stara się sprowadzić politykę przewodniczący – zakończył polityk.

