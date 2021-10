Wpadka polityka KO w programie TVP. „Kim był Donald Tusk?”

Podczas programu „Minęła dwudziesta” goście w studio rozmawiali m.in. o wynikach wyborów wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej. W pewnym momencie głos dostał z partii Inicjatywa Polska, która razem z PO wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej. – Były wicemarszałek Senatu, były wicemarszałek Sejmu, najdłużej urzędujący premier, przewodniczący Parlamentu Europejskiego i w końcu lider partii, która ma największe poparcie na opozycji – powiedział o Donaldzie Tusku Joński.

W dalszej części programu głos zabrał Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski. – Jedna uwaga merytoryczna, Donald Tusk nigdy nie był, a przynajmniej nic mi nie wiadomo, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, to żeby pan sprawdził, jaką funkcje w tym zakresie pełnił, jeżeli chodzi o struktury unijne – zaznaczył wiceminister środowiska i klimatu.

Dariusz Joński długo odpowiadał na pytanie o Donalda Tuska

– A to stary numer akurat, Ryszard Petru mi się przypomniał. Pamięta pan może, kim był Donald Tusk w strukturach europejskich? – zapytał Jońskiego prowadzący program. – Co pan, tutaj, jakieś – zaczął polityk KO. – Nie wie pan. Wiedziałem, czułem. Kim był, no to, kim był, kim był Donald Tusk w strukturach Unii Europejskiej – dopytywał Adrian Klarenbach.

– Ale momencik, pan mi teraz da głos? Mogę? Teraz ja? – rzucał Joński. Dziennikarz obiecał politykowi, że dostanie głos, jeśli odpowie na pytanie. – Czyli pan nie wie, jedziemy dalej i będę zmieniał temat, bo powiem szczerze, ten aspekt polityczny wyskoczył jak filip z konopi – rzucił dziennikarz. Polityk nalegał, aby „dać mu dokończyć”. Wtrącił się również Ozdoba, który dopytywał o funkcję i tytuł byłego premiera. Joński po kilku minutach powiedział, że chodziło o stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.

