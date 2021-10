Wiceprezes TSUE nałożył na Polskę karę. Milion euro dziennie

Sąd Najwyższy uznał w 2019 r., że Izba Dyscyplinarna SN nie jest w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym. W kwietniu 2021 r. Komisja wniosła do TSUE skargę dotyczącą uchybienia zobowiązania państwa członkowskiego przez Polskę.

W oczekiwaniu na wyrok Trybunału KE wystąpiła o zarządzenie szeregu środków tymczasowych. We wrześniu 2021 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o nałożenie na Polskę kary dziennej. Polska, po wydaniu postanowienia z połowy lipca 2021 r. uznała, że nastąpiła zmiana okoliczności i złożyła wniosek o uchylenie tego postanowienia. Wiceprezes TSUE oddaliła wniosek Polski na początku października.

W wydanym 27 października postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty okresowej kary w wysokości miliona euro dziennie. Kara będzie liczona od dnia doręczenia Polsce tego postanowienia go dnia, w którym Polska wypełni zobowiązania wynikające z połowy lipca 2021 r. lub do dnia wydania ostatecznego wyroku.

Wkrótce więcej informacji