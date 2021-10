Wiceprezes TSUE nałożył na Polskę karę. Milion euro dziennie

Sąd Najwyższy uznał w 2019 r., że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym. W kwietniu 2021 r. Komisja wniosła do TSUE skargę dotyczącą uchybienia zobowiązania państwa członkowskiego przez Polskę.

W oczekiwaniu na wyrok Trybunału KE wystąpiła o zarządzenie szeregu środków tymczasowych. We wrześniu 2021 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o nałożenie na Polskę kary dziennej. Nasz kraj po wydaniu postanowienia z połowy lipca 2021 r. uznał, że nastąpiła zmiana okoliczności i złożył wniosek o uchylenie tego postanowienia. Wiceprezes TSUE oddaliła wniosek Polski na początku października.

TSUE nałożyło na Polskę kolejną karę. Tym razem milion euro dziennie

W wydanym 27 października postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty okresowej kary w wysokości miliona euro dziennie. Kara będzie liczona od dnia doręczenia naszemu krajowi tego postanowienia do dnia, w którym Polska wypełni zobowiązania wynikające z połowy lipca 2021 r. lub do dnia wydania ostatecznego wyroku.

TSUE podkreślił m.in., że „poszanowanie środków tymczasowych, zarządzonych 14 lipca 2021 r., jest konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii Europejskiej oraz wartości, na których opiera się UE, w szczególności wartości państwa prawnego”.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma zostać zlikwidowana

Zapowiedź likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ogłosił w sierpniu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Potwierdził to podczas ubiegłotygodniowej debaty w Parlamencie Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. To kolejna kara nałożona na Polskę przez TSUE. Nasz kraj ma również płacić 500 tys. euro dziennie Komisji Europejskiej za każdy dzień funkcjonowania kopalni Turów.

Czytaj też:

KE chce dowodów wstrzymania wydobycia w Turowie. Horała: Gra polegająca na uzurpacji uprawnień