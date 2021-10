Marsz Niepodległości przejdzie nielegalnie? Trzaskowski: Mam nadzieję, że policja będzie stanowcza

W środę 27 października Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego i uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego na lata 2021-2023.

Trzaskowski o Marszu Niepodległości: Bardzo się cieszę z decyzji rządu

Do decyzji sądu Rafał Trzaskowski odniósł się na konferencji prasowej.

– Bardzo się cieszę, że dzisiaj sąd się przychylił do naszego wniosku i jasno potwierdził, że wojewoda nie powinien rejestrować zgromadzenia cyklicznego – mówił prezydent Warszawy. – Dla mnie skandaliczne jest to, że to nie rządzący są odpowiedzialni za organizację obchodów Święta Niepodległości. To nasze wspólne święto, a rządzący z pełną premedytacją chcą oddać organizację 11 listopada organizacjom skrajnym – dodał.

Prezydent podkreślił, że zeszłoroczny marsz był nielegalny i że doszło wtedy do niebezpiecznych incydentów, jak walka z policją, czy podpalenie racą jednego z mieszkań.

Marsz Niepodległości jako zwykłe wydarzenie? Trzaskowski: Sytuacja nie pozwala na rejestrację tak olbrzymiego marszu

Trzaskowski poinformował, że tegoroczny na razie nie został zgłoszony do rejestracji jako zgromadzenie zwykłe. Podkreślił jednak, że wcześniej zostało zgłoszone inne zgromadzenie, kobiet sprzeciwiających się Marszowi Niepodległości. To zgłoszenie zostało odrzucone ze względu na to, że Marsz Niepodległości został zarejestrowany jako wydarzenie cykliczne.

Teraz jednak jeżeli decyzja o cykliczności Marszu Niepodległości ostatecznie upadłaby w apelacji, to w przypadku złożenia kolejnego wniosku przez protestujące kobiety, Trzaskowski zapowiedział, że zostanie on potraktowany priorytetowo. Zwłaszcza że jest to zgromadzenie planowane na jedynie 150 osób. – Będziemy prawdopodobnie to zgromadzenie rejestrować. Zobaczymy, jak sytuacja się potoczy, sytuacja jest bardzo dynamiczna – podkreślił.

Prezydent Warszawy przyznał też, że jeśli Marsz Niepodległości złoży wniosek o rejestracje normalnego zgromadzenia, to będzie on rozpatrywany również pod kątem epidemicznym. – Sytuacja, która zmienia się na gorszą z dnia na dzień, nie pozwala na rejestrację tak olbrzymiego marszu – ocenił Trzaskowski.

Prezydent odpowiedział też na pytanie, co w sytuacji, jeśli marsz odbędzie się mimo odrzucenia cykliczności i ewentualnego braku zgody na jego rejestrację jako normalnego zgromadzenia.

– Jeżeli będzie odbywało się zgromadzenie nielegalne, to sytuacja jest w rękach policji, nie miasta. Mam nadzieję, że policja będzie stanowcza, nauczona doświadczeniami, które w zeszłym roku obserwowaliśmy – przyznał Trzaskowski.

Bąkiewicz po decyzji ws. Marszu Niepodległości: Sędziowska kasta w najgorszym wydaniu

Decyzję sądu skrytykował organizator Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz. Zapowiedział również odwołanie się od decyzji do sądu wyższej instancji.

„Składamy odwołanie, do wyższej instancji od haniebnego wyroku sędziego Andrzeja Sterkowicza, który uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o zarejestrowaniu Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Zapraszamy 11 listopada do Warszawy! Marsz się odbędzie!” – napisał Bąkiewicz na Twitterze. „Sędziowska kasta w najgorszym wydaniu. Decyzję wojewody mazowieckiego ws. Marszu Niepodległości uchylił sędzia Andrzej Sterkowicz. To syn Czesława Sterkowicza, który był na liście Antoniego Macierewicza w związku z wykonaniem uchwały lustracyjnej. Sam Andrzej Sterkowicz składał skargi przeciwko Polsce do międzynarodowych sądów, a teraz chce zabronić Marszu Niepodległości” – dodał w kolejnym wpisie .

Marsz Niepodległości 2021. Hasło

Marsz Niepodległości, jako element świętowania obchodów Narodowego Święta Niepodległości, zainicjowały Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny. Od 2011 roku organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W tym roku marsz przejdzie pod hasłem: „Niepodległość nie na sprzedaż!”.

