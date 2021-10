Marsz Niepodległości. Narodowcy odpowiadają prezydentowi Warszawy. „Trzaskowski to mazgaj”

27 października Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie stołecznego ratusza i uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji Marszu Niepodległości. Organizatorzy demonstracji nie składają jednak broni i zapewniają, że mimo sądowych zakazów narodowcy i tak przyjadą 11 listopada do Warszawy.

Zdaniem Roberta Winnickiego zamieszanie wokół tegorocznego marszu to „kolejny pokaz hipokryzji, fałszu i obłudy prezydenta Warszawy”. – Rafał Trzaskowski to mazgaj, który jeszcze rok temu zabiegał o wyborców Konfederacji i uczestników Marszu Niepodległości deklarując przed drugą turą wyborów prezydenckich, że mógłby w tym marszu uczestniczyć – powiedział poseł Konfederacji.

Marsz Niepodległości przejdzie mimo zakazu?

Polityk zapowiedział, że mimo decyzji sądu Marsz Niepodległości się odbędzie. – Gwarancją tego jest zarząd stowarzyszenia i wszystkie środowiska wspierające. Zaapelowałem do władz i działaczy Ruchu Narodowego w całym kraju, żeby zwiększyć wysiłek i tym bardziej przypilnować Marszu Niepodległości zasilając licznie Straż Marszu – tłumaczył Robert Winnicki.

Wiceprezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości również zapewnił, że 11 listopada demonstracja narodowców w Warszawie się odbędzie. – Patriotyzmu nie da się zdelegalizować żadnymi kruczkami prawnymi ani skandalicznym wyrokami sądu – stwierdził Witold Tumanowicz. Będziemy walczyć do samego końca, żeby ten marsz mógł się odbyć w sposób normalny, ale to nie zmienia faktu, że 11 listopada przyjedziemy do Warszawy – zapowiedział. Według narodowca „zakazy nałożone na organizatorów manifestacji to przejaw złej woli Rafała Trzaskowskiego”.

