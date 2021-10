Joe Biden z wizytą w Europie. Napięty grafik prezydenta USA nie uwzględnia Polski

CNN przedstawia szczegółowy plan wizyty Joe Bidena, z którego wynika, że grafik prezydenta USA jest bardzo napięty. Biden rozpocznie serię wizyt od odwiedzenia papieża Franciszka (piątek 29 października). Spotkanie z głową Kościoła odbędzie się przy okazji wizyty prezydenta w Rzymie. W stolicy Włoch będzie następnie miał miejsce szczyt grupy G20.

G20 to coroczne spotkanie najbardziej uprzywilejowanych państw świata. Polska nie należy do tej grupy, reprezentowana jest jednak przez Unię Europejską, która zasila szeregi G20. W skład G20 wchodzą jednak kraje, należące jednocześnie do UE, tj. Włochy, Niemcy, czy Francja. Podczas szczytu dyskutowane będą zagadnienia odnoszące się do światowej gospodarki i sytuacji międzynarodowej.

Joe Biden spotka się z Emmanuelem Macronem. W tle kryzys w relacjach Francja-USA

Podczas wizyty w Europie, Joe Biden odbędzie osobiste spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Jak podkreśla CNN, będzie to pierwsze spotkanie prezydentów twarzą w twarz po kryzysie w relacjach Francja-USA. Konflikt między państwami wywołało zerwanie kontraktu na francuskie okręty podwodne dla australijskiej marynarki wojennej.

W dużym skrócie, chodziło o pakt obronny zawarty między USA, Wielką Brytanią i Australią, w ramach którego Amerykanie i Brytyjczycy zobowiązali się wyposażyć australisjką flotę w okręty o napędzie atomowym. To pokrzyżowało plany Francuzów z 2016 roku, kiedy to dogadali się na dostawę swoich dwunastu łodzi. Francuzi zareagowali na to odwołaniem ambasadorów w Waszyngtonie i Canberze, pokazując niezadowolenie z takiego obrotu spraw.

Joe Biden na szczycie klimatycznym

Następnie Biden pojawi się na rozpoczynającym się 31 października szczycie klimatycznym w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Ma być wówczas najważniejszym gościem całego wydarzenia. Przy okazji szczytu, który zgromadzi delegacje z całego świata, mają się również odbywać kuluarowe, mniej oficjalne, rozmowy z przedstawicielami innych krajów.

Czy rozmowy obejmą również polską delegację? Tego nie wiadomo, choć wciąż nie jest jasne, kto dokładnie pojedzie do Glasgow w ramach polskiej delegacji. We wtorek dokonała się zmiana na stanowisku ministra klimatu – Michała Kurtykę zastąpiła Anna Moskwa. „Gazeta Wyborcza” dopytywała, kto będzie reprezentował Polskę w Glasgow po nagłej roszadzie w rządzie, jednak informacji tej dziennikowi nie udzielono.

