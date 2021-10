Powstanie zapora na granicy polsko-białoruskiej. Senat przegłosował ustawę

14 października Sejm przegłosował projekt ustawy o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej. Za takim rozwiązaniem głosowało 274 posłów, 174 było przeciw a jeden polityków wstrzymał się od głosu. 27 października ustawą zajęli się senatorowie. Senackie komisje wnioskowały o uchwalenie jej bez wprowadzania żadnych poprawek.

KO nie chce zapory na polskiej granicy?

Marcin Bosacki w imieniu klubu KO złożył wniosek o odrzucenie ustawy w całości. - Granic trzeba bronić. Granica musi być chroniona. Nie można pozwolić na to, żeby duże czy jakiekolwiek grupy nielegalnych migrantów przekraczały nielegalnie polską granicę. Natomiast nie zgadzamy się na to, w jaki sposób rząd w całości podchodzi do tej ochrony granicy i nie zgadzamy się na budowę tego absurdalnego muru - wyjaśnił szef klubu KO. Zdaniem polityka z murem będzie tak, jak ze wszystkimi innymi inwestycjami PiS, które służą do malwersacji i marnotrawstwa.

Za złożonym przez Koalicję Obywatelską wnioskiem o odrzucenie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej głosowało 47 senatorów, przeciwko 51, a 1 senator się wstrzymał.

Budowa zapory na granicy. Jak głosowali senatorowie?

Ostatecznie Senat przyjął ustawę, jednak wprowadził do niej kilka poprawek. Jedna z nich usuwa z ustawy przepis, który wyłączał informacje dotyczące zapory spod działania zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Inna poprawka likwiduje całkowite wyłączenie stosowania prawa zamówień publicznych przy realizacji inwestycji.

Takie rozwiązanie poparło 52 polityków (46 z klubu PiS, 2 z Koalicji Polskiej, Jacek Bury z Polski 2050 oraz Krzysztof Kwiatkowski, Lidia Staroń i Józef Zając). Przeciw opowiedziało się 46 senatorów (41 z klubu KO, Michał Kamiński z Koalicji Polskiej, 2 polityków Lewicy oraz Wadim Tyszkiewicz). Od głosu wstrzymał się Kazimierz Michał Ujazdowski a Andrzej Pająk nie wziął udziału w głosowaniu.

Granica polsko-białoruska. Jak będzie wyglądać zapora?

Michał Wójcik przekazał w Senacie, że ogrodzenie, które powstanie na granicy polsko-białoruskiej będzie miało 5,5 metra wysokości i około 200 kilometrów długości. Na zaporę ma się składać także system kamer, wież oraz perymetrii. - Na gruncie stabilnym jej konstrukcja będzie cięższa, natomiast lżejsza konstrukcja zostanie ustawiona na gruncie bagiennym i podmokłym - tłumaczył wiceminister. Szacowane koszty budowy ogrodzenia to 1,61 mld złotych.

