Paweł Zalewski dołącza do koła parlamentarnego Polski 2050. „Rodzina nam się powiększa”

W czwartek 28 października Szymon Hołownia na konferencji prasowej poinformował o kolejnym transferze do koła parlamentarnego Polski 2050. – Rodzina nam się powiększa, a to zawsze okoliczność budząca radość i nadzieję. Chciałbym właśnie z tą radością poinformować państwa, że dzisiaj nasze koło parlamentarne Polski 2050 powiększa się o znakomitego polityka – powiedział Szymon Hołownia, informując o transferze Pawła Zalewskiego.

Paweł Zalewski dołącza do koła parlamentarnego Polski 2050

– Bardzo dziękuję za zaproszenie, które od was dostałem. Bardzo się cieszę, że będę członkiem koła Polska 2050 – stwierdził Paweł Zalewski, po czym poinformował o przyczynach swojego transferu. – Przyjąłem propozycję, zaproszenie do Polski 2050, dlatego że wiem i doświadczyłem tego, jak rujnująca dla Polski jest sytuacja, w której dwie główne partie polityczne zawładnęły emocjami Polaków, w której ta walka odbywa się kosztem polskich interesów, interesów polskich rodzin, w której chodzi tak naprawdę o władzę, a nie służenie Polakom. Dla mnie bardzo ważnym argumentem na rzecz Polski 2050 jest to, że jest to dzisiaj główna partia na opozycji, która prowadzi poważne prace programowe. Prace, które chociaż są prowadzone przez ekspertów, są bardzo szeroko konsultowane – kontynuował polityk.

