PiS i OdNowa RP zawarły polityczną umowę. Jarosław Kaczyński wspomniał o kandydacie na prezydenta Warszawy

– Chcieliśmy poinformować państwa, że została zawarta umowa polityczna, umowa o współpracy, o tym, że będziemy we wspólnym klubie podtrzymywać istniejący rząd, że będziemy także – chociaż szczegóły jeszcze będą przedmiotem rozmów – wspólnie występowali w kolejnych wyborach. To jest umowa między PiS a grupą, ruchem społecznym, organizacją OdNowa – powiedział Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji z Marcinem Ociepą, liderem OdNowa RP.

Umowa polityczna między PiS a OdNową RP

Prezes PiS poinformował, że zawarcie umowy to kolejny krok, jeszcze nieostatni, który prowadzi do wyeliminowania trudności, których doświadczał jego obóz polityczny. W dalszej części konferencji Jarosław Kaczyński wspomniał o kandydacie na prezydenta Warszawy.

– Jest pewien element tego porozumienia, który – jak sądzę – państwa zainteresuje, chociaż będę mógł go przedstawić tylko w sposób bardzo ogólny. Mianowicie była tam rozmowa, i to jest także zawarte już w porozumieniu, o przyszłym kandydacie na prezydenta Warszawy. To bardzo ważna sprawa, ważna dla nas, całego obozu, ważna dla OdNowy. Sądzę, że to będzie z czasem coś, co wywrze wpływ na wydarzenie polityczne w naszym kraju – przekazał Jarosław Kaczyński.

Marcin Ociepa: Bardzo się cieszę, że udało nam się osiągnąć porozumienie

Marcin Ociepa podziękował prezesowi PiS za „wiele godzin dobrych rozmów o Polsce”. – Parlamentarzyści OdNowy RP, którzy są zrzeszeni w ramach stowarzyszenia, ale także zespołu parlamentarnego w Sejmie, pozostają członkami klubu parlamentarnego PiS – powiedział wiceminister obrony narodowej.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się osiągnąć porozumienie, które w swej istocie sprowadza się przede wszystkim do uzgodnień programowych. Szliśmy do wyborów wspólnie z programem Zjednoczonej Prawicy, więc będziemy go dalej popierać. Natomiast znalazły się pewnego rodzaju zapisy programowe, które nawiązują do istoty tego przesłania programowego OdNowy – kontynuował polityk. Są one skupione wokół pięciu priorytetów: bezpieczeństwa, gospodarki, samorządności, polityki europejskiej i polityki zdrowotnej, „ze szczególnym otwarciem na młode pokolenie”.

– Pozostajemy także członkami administracji rządowej. Przedstawiciele OdNowy będą reprezentowani w kierownictwach łącznie pięciu resortów, dzięki czemu będziemy mogli też brać odpowiedzialność za ten program, z którym szliśmy razem do wyborów i który został potwierdzony także podpisem w tej umowie koalicyjnej – przekazał Marcin Ociepa.

