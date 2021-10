Poseł PiS pokazuje z mównicy zdjęcia i mówi, że chce być w średniowieczu. Z sali krzyk: Przestań oglądać pornografię

W czwartek 28 października w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie projektu ustawy „Stop LGBT”. Głównym celem projektu jest m.in. wprowadzenie zakazu organizowania Marszów Równości. Za inicjatywą stoi Fundacja Życie i Rodzina, której przedstawicielką jest Kaja Godek. Podpisy pod projektem zbierano pod kościołami, a do wspierania akcji namawiało na swojej antenie Radia Maryja. Ostatecznie fundacji udało się uzbierać aż 140 tys. podpisów.

Dyskusję otworzył Krzysztof Kasprzak, który przedstawiał projekt Kai Godek. W jego obronie stanął m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który chciał, by Kasprzak w spokoju mógł dokończyć swoje wystąpienie. Później poseł PiS Piotr Kaleta również zaczął bronić swojego przedmówcę. Na mównicy pojawił się dodatkowo ze zdjęciami z Parad Równości i krzyczał, że to nie jest normalność. Posłowie z mównicy krzyczeli do niego: „Przestań oglądać pornografię”, „to biskup na tych zdjęciach?”.

– Po co oni wychodzą z tej szafy? Żeby takie rzeczy pokazywać? Chcemy normalności, chcemy, żeby w naszym kraju działy się rzeczy porządne. Mówicie, że to średniowiecze? Ja chcę być w średniowieczu, bo to normalny czas naszej polskości – stwierdził.

„Stop LGBT” Kai Godek - co zakłada ustawa?

W projekcie uściślono, że przez propagowanie homoseksualizmu rozumie się „wszelkie formy upowszechniania, rozpowszechniania, agitowania, lobbowania, twierdzenia, oczekiwania, żądania, zalecania, rekomendowania bądź promowania”.

Dodatkowo nowelizacja przewiduje też zapis zabraniający podczas zgromadzenia:

wykorzystywania symboli religijnych oraz przedmiotów związanych z praktykowaniem obrzędów religijnych w sposób mogący obrazić uczucia religijne innych osób, w tym poprzez ich artystyczne przetworzenie oraz wykorzystywania religii lub nawiązani do religii w kontekście zakazanych celów – tu może chodzić o dodawanie tęczowych barw do świętych obrazów, czy przebieranie się za osoby duchowne

posiadania i wykorzystywania artystycznie przetworzonych godła lub barw narodowych w związku z zakazanymi celami – tu może chodzić przede wszystkim o polskie godło połączone z tęczową flagą

posiadania i wykorzystywania artystycznie przetworzonych symboli historycznych lub przedmiotów związanych z historią Polski w związku z zakazanymi celami – w uzasadnieniu mowa jest wprost o symbolu Polski Walczącej, ale na jednym z dołączonych zdjęć jest uczestnicząca w paradzie osoba przebrana za husarza z tęczowymi skrzydłami

uczestnictwa w przebraniach o erotycznym lub seksualnym charakterze oraz uczestnictwa nago

wszelkich zachowań oraz działań godzących w moralność publiczną, w tym w szczególności mogących zgorszyć lub zdemoralizować dzieci lub młodzież w wieku do lat 18

posiadania i wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, których treść odwołuje się do wymienionych, zakazanych celów – czyli np. jakikolwiek ulotek czy transparentów „propagujących” LGBT

„Stop LGBT” Kai Godek - najważniejsze założenia

Złożony projekt ustawy zakłada, że cel zgromadzenia nie może dotyczyć m.in.:

kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny

propagowania rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci

propagowania związków osób tej samej płci lub związków składających się z więcej niż dwóch osób

propagowania traktowania związków osób tej samej płci lub związków składających się z więcej niż dwóch osób w sposób uprzywilejowany

propagowania rozwiązań prawnych mających na celu uprzywilejowanie związków osób tej samej płci

propagowania możliwości przysposabiania dzieci przez osoby tej samej płci

propagowania orientacji seksualnych innych niż heteroseksualizm

propagowania płci jako bytu niezależnego od uwarunkowań biologicznych

propagowania aktywności seksualnych dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18 roku życia

Czytaj też:

Projekt Kai Godek w Sejmie. Awantura i porównywanie „lobby LGBT” do bojówek NSDAP