Janusz Korwin-Mikke ukarany za trzy wypowiedzi

O karach decydowała Komisja Etyki Poselskiej. Wypowiedzi, za które ukarano Janusza Korwin-Mikkego dotyczyły Adolfa Hitlera, LGBT, czy pedofilii. Cytowana przez PAP wiceprzewodnicząca komisji wskazywała, że Korwin-Mikke nie czuł się winny i nie miał żadnej refleksji nad swoimi zachowaniami.

Janusz Korwin-Mikke ukarany. Za jakie wypowiedzi poseł Konfederacji dostał karę?

Pierwsza wypowiedź posła, którą zgłoszono do Komisji Etyki Poselskiej, dotyczyła wypowiedzi z 7 maja. Wówczas Korwin-Mikke miał zaprzeczać, jakoby Adolf Hitler wiedział o Holokauście. – Mordowanie milionów ludzi nie było celem Hitlera. Niech mi pan pokaże chociaż jedno zdanie, które będzie świadczyć o tym, że wiedział o eksterminacji Żydów. Gdyby dziś stanął przed sądem, musiałby zostać uniewinniony – mówił Korwin-Mikke w wywiadzie dla „Do Rzeczy”. Za te słowa polityka ukarano zwróceniem uwagi.

Druga kara, czyli zwrócenie posłowi uwagi, dotyczyła wypowiedzi z 18 lipca. To z kolei słowa wypowiedziane w „Woronicza 17” TVP Info. „Jednym z tych niesłusznie ważnych punktów dla ludzi, którzy rządzą Unią Europejską, są prawa LGBTQ... Z, bo o zoofilach nie możemy zapominać, bo oni będą o to walczyli, i to jest dla nich bardzo ważne” – mówił.

Trzecia kara to upomnienie. Chodziło o słowa z 16 września, które Korwin-Mikke wypowiedział na antenie kanału „Krul TV”. Tam z kolei poseł bagatelizował problem pedofilii.

Czytaj też:

Skandaliczne słowa Korwin-Mikkego. Rachoń i Tarczyński nie kryli oburzenia