Włodzimierz Cimoszewicz przestrzega przed PiS-em. „Będą próbowali zrobić jakiś szwindel”

W środę 27 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości miliona euro dziennie za niezawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. – Jestem przekonany, że PiS rozwiąże Izbę Dyscyplinarną, tak jak już to Kaczyński zapowiadał ze dwa miesiące temu. Tylko przyznam się szczerze do absolutnego braku zaufania do tej formacji – powiedział w programie „Newsroom” WP były premier, europoseł Włodzimierz Cimoszewicz.

Polityk prognozuje, że tarcia na linii Polska – UE nie zakończą się szybko, bo politycy PiS będą próbowali „zrobić jakiś szwindel”. – Jestem przekonany, że będą próbowali zrobić jakiś szwindel, np. polegający na tym, że formalnie rozwiążą tę Izbę, sędziów z tej Izby przeniosą do Izby Karnej i powierzą Izbie Karnej rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych. I to się spotka z kontrą ze strony TSUE i wrócimy do punktu wyjścia – kontynuował Włodzimierz Cimoszewicz.

Włodzimierz Cimoszewicz: Mówimy tu o bardzo dużych pieniądzach

Dziennikarz prowadzący program zapytał Włodzimierza Cimoszewicza o to, czy nałożona przez TSUE kara jest „bolesna” z punktu widzenia budżetu czy symboliczna. Zaznaczył, że rząd może przyjąć narrację, że „za suwerenność można płacić więcej”. – Tu nie chodzi o suwerenność, tu chodzi o bezprawie. Oni będą płacili w naszym imieniu, z naszej kieszeni, za swoje bezprawie. Milion dziennie, pół miliona za Turów, więc około pół miliarda euro rocznie, jeśli się nie wycofają z tych wszystkich swoich bezprawnych działań. Mówimy tu o bardzo dużych pieniądzach – podkreślił europoseł.

Czytaj też:

UE przeforsuje kandydaturę „Niemca” na prezydenta Polski? Krystyna Pawłowicz: Już chyba nawet jest