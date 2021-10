PiS zyskał kolejnego koalicjanta. Radosław Fogiel wbił szpilę Jarosławowi Gowinowi

W czwartek 28 października Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie, w którym poinformował o zawarciu umowy politycznej między Prawem i Sprawiedliwością a OdNową RP. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel na antenie Polskiego Radia został zapytany, czy to koniec „rekonstrukcji” Zjednoczonej Prawicy po odejściu Porozumienia Jarosława Gowina.

– Warto podkreślić, że bardzo się cieszymy jako dotychczasowi twórcy, członkowie Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość, że ten kryzys koalicyjny, okazał się kryzysem krótkotrwałym i zakrojonym dość wąsko – stwierdził Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS wbił szpilę Jarosławowi Gowinowi, sugerując, że polityk kierował się „personalnymi ambicjami”, nie celami wyższymi.