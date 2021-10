Donald Tusk uderza w PiS. Mówi o stanie „przedzawałowym” gospodarki

– Mamy dzisiaj komunikat, że inflacja w Polsce sięgnęła 6,8 proc. Tak naprawdę mamy do czynienia z dość dramatyczną perspektywą dla polskiej gospodarki, polskich rodzinnych budżetów. Rządy PiS-u odziedziczyły gospodarkę w bardzo stabilnym stanie i dlatego trochę czasu im to zajęło zanim doprowadzili do stanu takiego przedzawałowego – powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej.

Stajemy w obliczu sytuacji nieznanej od 20 lat. Dzisiaj inflacja jest najwyższa w XXI wieku. Wróciliśmy do poziomu inflacji sprzed naszego członkostwa w UE – kontynuował lider PO.



