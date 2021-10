Premier Belgii skrytykował Morawieckiego. Polskie MSZ wezwało ambasadora

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Belgii w związku z wypowiedzią premiera Belgii na wykładzie w College of Europe w Brugii – podało Politico. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina potwierdził, że Luca Jacobs spotka się z wiceszefem resortu Szymonem Szynkowskim vel Sękiem. Spotkanie potwierdziło również MSZ Belgii.

Mateusz Morawiecki o „trzeciej wojnie światowej”

Sprawa dotyczy wywiadu Mateusza Morawieckiego dla „Financial Times”. Szef polskiego rządu nawoływał w nim Brukselę do opamiętania i wstrzymania się od nakładania sankcji finansowych na nasz kraj. Premier zaznaczył, że jeśli zapadnie decyzja o odebraniu Polsce pomiędzy z Funduszu Odbudowy po pandemii wówczas Komisja Europejska „rozpocznie trzecią wojną światową”.

Morawiecki stwierdził, że żądania UE są „przystawieniem pistoletu do głowy”. Szef rządu zaznaczył, że jeśli Bruksela wstrzyma wypłatę środków dla Polski, to „będzie bronić naszych praw każdą bronią, jaką mamy do dyspozycji”.

Premier Belgii Alexander De Croo komentuje wywiad polskiego premiera

Wywiad skomentował premier Belgii. Alexander De Croo był wtedy obecny na otwarciu roku akademickiego na College of Europe w Brugii. Belgia ostrzegła Polskę, aby „nie traktowała UE jak bankomatu, z którego można wypłacać pieniądze, ignorując jednocześnie wartości takie jak praworządność i demokracja”. Belgijski polityk podkreślił przy tym, że Polska jest czołowym odbiorcą środków unijnych.

Szef belgijskiego rządu stwierdził, że „Polska prowadzi niebezpieczną grę”. – Igracie z ogniem, gdy wychodzicie na wojenną ścieżkę z waszymi europejskimi partnerami tylko po to, by ugrać coś w krajowych i wewnątrzkoalicyjnych sporach – powiedział De Croo podczas spotkania ze studentami.

