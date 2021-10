Ogromny spadek poparcia dla PiS. Najnowszy sondaż CBOS

CBOS pokazał najnowszy sondaż partyjny. Wynika z niego, że Prawo i Sprawiedliwość zanotowało gigantyczną stratę, bo aż o siedem punktów procentowych wzgldem poprzedniego badania. Na PiS chce głosować 28 proc. ankietowanych. W poprzednim badaniu, uwzględniającym pierwszą połowę miesiąca, ankietowanych takich było 35 proc. W badaniu uwzględniono koalicję PiS z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry i Partią Republikańską Adama Bielana.

Opozycja notuje zyski

Pozostałe ugrupowania odnotowały sondażowe zyski. Na Koalicję Obywatelską (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni) chce głosować 17 proc. ankitowanych. To wzrost o niemal dwa punkty procentowe – w poprzednim badaniu głosy na KO deklarowało 15 proc. ankietowanych.

Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 12 proc. głosów. To także wzrost względem poprzedniego badania, w którym Polska 2050 odnotowała 11 proc. głosów. Kolejne miejsce zajęła Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun). Na to ugrupowanie chce głosować 8 proc. ankietowanych, co daje prawie dwa punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu (6 proc.).

Na granicy progu wyborczego znalazła się Nowa Lewica. CBOS podaje,że poparcie dla tej partii kształtuje się na poziomie 5 proc. Poniżej progu wyborczego znalazło się z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.). Choć w poprzednim badaniu były to zaledwie 2 proc., co oznacza wzrost poparcia dla ludowców.

CBOS o spadku notowań PiS: Drugie tąpnięcie od 2019 roku

PAP przedstawia także analizę CBOS, z której wynika, że od momentu wyborów w październiku 2019 r. PiS tylko raz odnotowało mocny spadek poparcia. Było to aż 9 punktów procentowych między wrześniem i październikiem 2020 roku. Aktualny pomiar daje drugie w tej historii tąpnięcie.

"Ówczesny spadek okazał się trwały i od tego czasu średnie notowania PiS kształtowały się już na niższym poziomie niż wcześniej" – czytamy w komentarzu do badania. Badanie zrealizowano w dniach od 18 do 28 października 2021 roku na próbie liczącej 1157 osób.

