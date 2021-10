Włodzimierz Czarzasty do polityka PO: Nie opowiadaj bzdur

O co poszło? Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”. W rozmowie z gazetą opowiadał o kulisach wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego przed Parlamentem Europejskim i problemach Polski z uzyskaniem pieniędzy z KPO.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska wstrzymuje się z akceptacją polskiego Krajowego Planu Odbudowy i wypłatą pieniędzy z tego tytułu, ponieważ zarzuca Polsce nieprzestrzeganie zasad praworządności. Poczas debaty w PE liczni europosłowie wyrazili nadzieję, że Polska zastosuje się do orzecznia TSUE i zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną SN. PE przyjął wóczas rezolucję, która nawołuje, by wypłata środków była powiązana z przestrzeganiem praworządności przez kraj. Najnowszą decyzją TSUE, Polska musi płacić milion euro dziennie dopóki nie zlikwiduje Izby Dyscyplinarnej.

Andrzej Halicki: Panie Czarzasty, gdzie komitet monitorujący?

Andrzej Halicki zmierzył się z pytaniem o jeszcze wcześniejsze wydarzenia, kiedy to przez Sejm przechodziła ratyfikacja Funduszu Odbudowy. Już wtedy trwał spór o pieniądze z Brukseli, a opozycja wskazywała, że przekazanie środków PiS spowoduje, że będą one wydawane bez żadnej kontroli.

– Nie było tam bezpieczników, jak będą wydawane pieniądze. Zresztą przypomnę, że Lewica miała ponoć wynegocjować ten komitet monitorujący. No i gdzie on jest? Panie Czarzasty, gdzie komitet monitorujący? – pytał Halicki, przypominając óczesną woltę Lewicy i dogadywanie się z PiS w sprawie kształtu Funduszu Odbudowy.

– Uważaliśmy wtedy i uważamy w dalszym ciągu – to była słuszna decyzja. Gdyby wtedy Lewica stanęła z nami w szeregu, przycisnęła PiS, to dzisiaj polskie firmy i samorządy miałyby te środki. Niezależnie od tego politycznego sporu, który teraz trwa – dodał.

Włodzimierz Czarzasty do Andrzeja Halickiego: Nie opowiadaj bzdur

W programie „Tłit” Wirtualnej Polski do sprawy odniósł się jeden z liderów Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Pan Halicki po prostu nie ma wiedzy w tej sprawie. W dokumentach związanych z Krajowym Planem Odbudowy, które poszły do Komisji Europejskiej, jest zapisany również ten komitet monitorujący – odpowiedział.

– Pan Andrzej Halicki powinien wiedzieć, że KE nie zatwierdziła jeszcze tych wszystkich zapisów. W momencie kiedy zatwierdzi te zapisy, to w tych zapisach jest również powołanie komitetu sterującego i myślę, że Halicki to wie. To jest taka maniera Platformy, polegająca na tym, że Platforma nie walczy z PiS-em, tylko walczy o to, żeby być hegemonem na opozycji. To się źle skończyło 6 lat temu. Halicki po prostu chciał się podlizać Tuskowi i takie bzdury opowiada. Mówię panu Halickiemu: nie opowiadaj bzdur! – podsumował.

