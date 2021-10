Premier Belgii skrytykował Mateusza Morawieckiego. Polskie MSZ wezwało ambasadora. Jest oświadczenie

W piątek 29 października media obiegła informacja o wezwaniu przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ambasadora Belgii. Jak informowało „Politico” ten ruch został wykonany w związku z wypowiedzią premiera Alexandra De Croo podczas wykładu w The College of Europe w Brugii.

– Tym, którzy podżegają w wywiadach i sądzą, że trzeba wypowiadać na łamach Financial Times nową wojnę światową, chcę powiedzieć: gracie w niebezpieczną grę. Igracie z ogniem, gdy toczycie wojnę z naszymi europejskimi kolegami w imię wewnętrznych (krajowych – red.) rozgrywek politycznych – wyliczał premier Belgii, odnosząc się do wywiadu, którego udzielił Mateusz Morawiecki. Jednocześnie polityk nie wymienił nazwiska polskiego premiera.

Ambasador Belgii wezwany do polskiego MSZ. Jest oświadczenie

Polski resort spraw zagranicznych wydał komunikat dotyczący sprawy. „Sekretarz stanu Szymon Szynkowski vel Sęk wezwał do MSZ Ambasadora Belgii Luca Jacobsa w związku z wystąpieniem Premiera Królestwa Belgii Alexandra De Croo w dniu 27 października podczas inauguracji roku akademickiego w Kolegium Europejskim w Brugii” – rozpoczyna się oświadczenie.

W dalszej jego części został opisany przebieg spotkania. „Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał słowa dezaprobaty i oburzenia w stosunku do uwag Premiera De Croo odnoszących się do wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego w kwestii polemiki między Polską a Komisją Europejską nt. praworządności. Podkreślił, że tego typu publiczne komentarze nie przyczyniają się do dobrego klimatu w relacjach polsko-belgijskich” – przekazało MSZ w oświadczeniu.

Czytaj też:

Ofensywa Mateusza Morawieckiego w zagranicznych mediach. „Chcę postawić tu mocniejszą tezę”