Głośna konferencja Jarosława Kaczyńskiego tematem „W kontrze”. Oberwało się... Monice Olejnik

Jarosław Jakimowicz w sobotnim wydaniu „W kontrze” poinformował, że do niedawna „na Instagramie miał polubioną Monikę Olejnik”. Prowadzący program odniósł się do wpisu, do którego dziennikarka dołączyła zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z zamkniętymi oczami.

Zdjęcie to zostało wykonane podczas niedawnej konferencji prezesa Prawa i Sprawiedliwości z ministrem obrony narodowej. Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak prezentowali wówczas założenia ustawy o obronie ojczyzny. Monika Olejnik do postu dołączyła fragmenty dwóch piosenek: „Śpij kochanie” i „Piosenka jest dobra na wszystko”. Post opatrzyła m.in. hasztagiem „żart”.

Jarosław Jakimowicz komentuje konferencję Jarosława Kaczyńskiego

– Pojawiło się zdjęcie z tego słynnego spotkania, na którym pan prezes, z tym zegarkiem, nie wiem, na dłużej zamknął swoje oczy – powiedział Jarosław Jakimowicz, po czym dodał, że pod omawianym postem pojawiło się dużo negatywnych komentarzy. – Jadą od góry do dołu. Ja tak napisałem: dobrze, mówię, ale nawet prezes jeżeli, no po prostu, nie wiem, może być każdy zmęczony, może zasnąć na chwilę, różne rzeczy się dzieją, jeżeli nawet by tak było, to i tak śpiący jest sto razy lepszy i łyknął by was wszystkich bez programu, bez pomysłu na Polskę – kontynuował prowadzący „W kontrze” – Nudzicie go – dodał na zakończenie wypowiedzi.

Magdalena Ogórek: Być może pani Monika Olejnik o tym nie wie

Wówczas do rozmowy włączyła się Magdalena Ogórek. – Ja tylko dodam, bo być może to pojęcie się już zdewaluowało, ale szanowni państwo istnieje jeszcze coś takiego jak kultura osobista, savoir vivre. Tego typu spraw nie komentuje się. Być może pani Monika Olejnik o tym nie wie, być może nie wie o tym telewizja komercyjna – stwierdziła na antenie TVP Info.

