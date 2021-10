Jan Pietrzak musiał się kajać. Oficjalne przeprosiny na antenie TVP Info. „20 sekund prawdy”

Sprawa sięga 2019 roku. Podczas jednego ze spotkań wyborczych Klaudia Jachira wyśmiewała ofertę programową Telewizji Polskiej, wskazując, że można tam zobaczyć jedynie „telenowelę smoleńską” i „blok ekshumacyjny”. Było to nawiązanie do często poruszanego w TVP tematu katastrofy prezydenckiego samolotu z 2010 roku, w którym zginęła m.in. para prezydencka Lech i Maria Kaczyński.

Jan Pietrzak o Klaudii Jachirze: To jakaś zdzira wynajęta

Wypowiedziom Klaudii Jachiry przyglądano się następnie w programie „#Jedziemy” Michała Rachonia, który emitowany jest na antenie TVP Info. Gościem programu był wówczas piosenkarz i satyryk Jan Pietrzak. Skrytykował on wówczas słowa Jachiry, wypowiadając się w niewybredny sposób.

– Ta pani Szakira, Dżakira czy jak jej tam, nie ma nic wspólnego z żadnym kabaretem. To jest jakaś, przepraszam za wyrażenie, nie wiem, czy o takiej porze mogę używać adekwatnych słów, to jest jakaś zdzira wynajęta, ta Szakira — mówił.

Jan Pietrzak musiał przepraszać. Przeprosiny wyemitowano w TVP Info

Po dwóch latach Klaudia Jachira wywalczyła oficjalne przeprosiny. We wpisie zamieszczonym na Twitterze posłanka Koalicji Obywatelskiej publikuje wyemitowane w TVP Info słowa ubolewania Jana Pietrzaka. „20 sekund prawdy na antenie TVP Info. Dobre i to” — skomentowała posłanka.

„Jan Pietrzak, w wykonaniu zawartej ugody, przeprasza panią Klaudię Jachirę za naruszenie jej dóbr osobistych, do których doszło na antenie TVP Info podczas progaramu #Jedziemy, wyemitowanego 26 września 2019 roku” – brzmiały przeprosiny, które stacja musiała pokazać na swojej antenie. Po tym, jak w 2019 roku Pietrzak wypowiedział wspomniane słowa, tłumaczył się z nich, reflektując się, że posunął się za daleko. Później stacja przez jakiś czas nie zapraszała go do studia tak często.

