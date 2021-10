„Wiadomości” TVP w akcji. „Fur Deutschland” i Adam Bodnar mówiący po niemiecku w jednym materiale

„Polski Ład to przepisy, na których zyska większość obywateli” – twierdzi rządowa telewizja, choć eksperci głoszą, że przyszłość nie będzie wyglądała tak kolorowo. W materiale wypowiedziało się kilka osób, które wskazały, że „pieniążków będzie więcej”, a „przecież każdy grosz się liczy”.

„Opozycja nie chciała głosować za” – słyszymy. W materiale wypowiada sie także Adrian Stankowski – redaktor naczelny GPCodziennie.pl, który mówi, że „opozycja nie ma nic do zaoferowania”. TVP odnotowuje, że szef PO Donald Tusk apeluje do rządu o obniżenie cen paliw, ale zamiast tego przytacza wypowiedź Tuska z 2011 roku, kiedy mówił, że „benzyny nie można sprzedawać poniżej ceny”. Kiedy autorka materiału mówi, że PO podnosiła podatki, oczom widzów ukazują się politycy rzadu PO-PSL, którzy się śmieją. Później autorka zapewnia, że rosnące ceny łagodzą ulgi podatkowe, programy społeczne i rosnąca pensja minimalna. Innymi słowy – jes świetnie, proszę nie narzekać.

„Fur Deutschland” i Adam Bodnar mówiący po niemiecku w jednym materiale

Po kilku kolejnych materiałach pojawia się informacja o sondażu. Jakiego modelu UE chcą Polacy? Większość, bo 67 proc. chce Europy Ojczyzn – informuje TVP, powołując się na wyniki badania pracowni Social Changes. – Mimo tego, politycy opozycji żądają ograniczenia naszej suwerenności i poddania się szantażowi finansowemu Unii – ogłasza prowadząca. I tu wjeżdża materiał Macieja Sawickiego.

A tam... wszystko, co w TVP już obowiązkowo musi się pojawić. Słynne „Fur Deutschland” w wykonaniu Donalda Tuska. – Polacy dostrzegają, że totalna opozycja stoi po stronie Brukseli – twierdzi autor. Skąd to jednak wie, tego nie zdradza. Cytuje natomiast takich „zwykłych” Polaków jak prawicowy publicysta Michał Karnowski, redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz, czy polityk PiS Jan Mosiński.

– Bulwersują też słowa sympatyzującego z totalną opozycją byłego RPO Adama Bodnara. Bodnar, odbierając w Niemczech nagrodę przyznaną przez Federalny Związek Towrzystw Polsko-Niemieckich określił Niemcy mianem mentora Polski – słyszymy dalej, a widzowie moga zobaczyć przemówienie Bodnara wygłaszane w języku niemieckim. – Adam Bodnar porównał Polskę do dzikiego zwierzęcia, którego Niemcy – jako mentor – mają oswajać. Zachęcał Niemców do twardego i zdecydowanego działania w sporze z polskim rządem – twierdzi autor materiału.

Miłosz Manasterski – redaktor naczelny Agencji Informacyjnej – komentuje później, że Bodnar „wynaradawia Polaków”. Autor materiału dodaje również, że postawa taka będzie skutkowała i tym, że Polacy będą musieli brać odpowiedzialność za zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej. W tym miejscu autor pokazuje wypowiedź Bodnara z 2017 roku, kiedy mówił, że „wiele osób uczestniczyło w Holokauście, w tym także naród polski”. Materiał kończy się zlepkiem zdjęć Tuska i Merkel i słowami autora o tym, że niektórzy chcą powrotu do podległości Polski względem Unii. Później nagle pojawia się Marta Lempart krzycząca „wypier****”, co stanowi dość luźne nawiązanie do reszty materiału. Być może autor bardzo chciał zamieścić ten fragment, a że nigdzie nie pasował, to... wcisnął go na koniec.

