Prymas Polski dostał odpowiedź od szefa MSWiA. Chodzi o Medyków na Granicy

W niedzielę 31 października Medycy na Granicy przekazali, że otrzymali pismo od arcybiskupa Wojciecha Polaka. Prymas Polski poinformował o odpowiedzi, którą otrzymał od Mariusza Kamińskiego, szefa MSWiA. „Pan Minister wyraża w nim wdzięczność za zauważenie konieczności podejmowania działań mających na celu poszukiwanie rozwiązania sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w piśmie, które podpisał abp Wojciech Polak.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Prymas Polski napisał do szefa MSWiA

W dalszej części prymas Polski zacytował odpowiedź, jaką otrzymał od szefa MSWiA: „Ochotnicy z grupy Medycy na Granicy, którzy deklarują chęć niesienia pomocy migrantom w pobliżu białoruskiej granicy, powinni być świadomi, iż rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego – co do zasady – zakazuje wstępu do tej strefy osobom, które nie zamieszkują w miejscowościach nim objętym. Każda osoba przebywająca w strefie objętej stanem wyjątkowym, mimo pełnego przygotowania medycznego oraz szczerej gotowości bezwarunkowego niesienia pomocy, wymagałaby dodatkowego zaangażowania funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz innych służb, które są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa wolontariuszom z personelu medycznego".

„Tym samym – jak rozumiem – Pan Minister nie widzi możliwości współpracy medyków działających w organizacjach pozarządowych z funkcjonariuszami Straży Granicznej, informując jednocześnie, że działania pomocowe podejmują funkcjonariusze Straży Granicznej ze wsparciem służb medycznych wzywanych w koniecznych i konkretnych przypadkach" – podsumował abp. Polak.

Prymas Polski pisze o „solidarnym” działaniu

Prymas Polski podziękował Medykom na Granicy za podejmowane przez nich starania. Zadeklarował także gotowość Kościoła i swoją „do wspierania wszelkich mechanizmów pomocy uchodźcom" i zaznaczył, że w niesienie „koniecznej i jednocześnie możliwej w tej sytuacji pomocy zaangażowana jest także Caritas Polska”.

„Jestem przekonany, że działając solidarnie, w imię człowieczeństwa i w duchu dobrej woli, jesteśmy w stanie pomóc tym, których zdrowie i życie jest zagrożone, nie narażając bezpieczeństwa naszych granic" – zakończył list do Medyków na Granicy abp. Wojciech Polak. Pismo jest datowane na 28 października.

Medycy na Granicy poinformowali, że przedstawiciele grupy koordynującej ich akcję spotkali się z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk. Andrzejem Jakubaszkiem. „W sprawie dla nas najistotniejszej otrzymaliśmy odpowiedź odmowną – Komendant poinformował nas, że obecnie niemożliwy jest wjazd naszej grupy do strefy stanu wyjątkowego” – czytamy na Twitterze.

