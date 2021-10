Kiedy ustawa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN? Piotr Wawrzyk komentuje

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości jednego miliona euro dziennie za niezawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej SN. Już wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że Izba zostanie zlikwidowana, bo nie spełniła oczekiwań. Ten wątek został poruszony w programie „Kawa na ławę”.

Spór o Izbę Dyscyplinarną. Kiedy ustawa o likwidacji?

– Taką ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej dałoby się przegłosować, a przynajmniej pokazać światu natychmiast. Dlaczego tego nie robicie? – zapytał Konrad Piasecki Piotra Wawrzyka. – Pewnie w najbliższych dniach ją państwo zobaczycie – odpowiedział polityk, nie chcąc sprecyzować swojej wypowiedzi. – Ta ustawa będzie pokazana w najbliższych dniach. Proszę pamiętać, że mówimy o stworzeniu całego sytemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Nie mówimy tylko o likwidacji Izby Dyscyplinarnej – podkreślił Piotr Wawrzyk.

Bartosz Arłukowicz ocenia aktywność prezydenta Andrzeja Dudy

– Prezydent czeka na efekt prac rządowych – stwierdził Andrzej Zybertowicz. W tym momencie do wymiany zdań włączył się Bartosz Arłukowicz, który analizował aktywność prezydenta, biorąc pod uwagę sytuację na granicy polsko-białoruskiej, wskaźnik inflacji, sytuację epidemiczną oraz apel Mai Włoszczowskiej w związku z kradzieżą rowerów.

– Co do aktywności prezydenta. Panie profesorze, oglądają nas ludzie, którzy rozumieją, co się dzieje w Polsce. Prezydent jest ostatnio aktywny w poszukiwaniu zaginionych rowerów, ale nie widzi tego, że umierają dzieci w lasach, że jest inflacja, a 10 tys. ludzi dziennie zakaża się wirusem. Tego pan prezydent nie widzi – wtrącił Bartosz Ałukowicz. – Proszę nie kłamać – powiedział krótko Piotr Wawrzyk.

