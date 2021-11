Politycy PiS uderzają w Adama Niedzielskiego. „To sabotaż”, „pracuje nad utratą większości”

W poniedziałek wieczorem w Polsat News minister Adam Niedzielski nie szczędził krytyki posłance Annie Marii Siarkowskiej, której tezy przywołał prowadzący. Siarkowska jest w parlamentarnym zespole ds. sanitaryzmu i wielokrotnie sprzeciwiała się „segregacji sanitarnej” (tak nazywa pomysły, by dopuszczać tylko osoby zaszczepione do różnych miejsc etc.).

Niedzielski o tezach posłanki PiS: Zacofanie, zabobon

Pytany o „segregację sanitarną” głoszoną przez Siarkowską, Niedzielski odpowiedział: – W tym wypadku mamy do czynienia z takim poziomem nieracjonalności, zacofania czy zabobonu, że można powiedzieć, że to nie przystaje wykształconemu człowiekowi.

Minister zdrowia ocenił również, że Siarkowska „kwestionuje dorobek nauki współczesnej”, a jej apele o to, by podał się do dymisji, są dla niego komplementem. Warto nadmienić, że Niedzielski nie jest posłem ani członkiem PiS, z kolei Siarkowska – jest posłanką klubu PiS, ale nie należy do partii.

Siarkowska krytykuje pomysł ministra zdrowia. „Pracuje nad utratą sejmowej większości”

Z kontrą ruszyła dosyć szybko sama Siarkowska, która na Twitterze odniosła się do niektórych pomysłów Niedzielskiego. Minister w trakcie wywiadu opowiadał o projekcie, który lada moment ma trafić do Sejmu. Ministerstwo Zdrowia chce, by pracodawcy mieli dostęp do informacji, czy ich pracownicy są zaszczepieni.

„Minister Adam Niedzielski wraz z totalną opozycją, za plecami posłów PiS, pracuje nad utratą sejmowej większości” – tak skomentowała te pomysły posłanka.

Kowalski i Kałużny rzucili się do obrony Siarkowskiej. „To sabotaż”

Za obronę posłanki wzięli się jej koledzy z klubu PiS i członkowie zespołu ds. segregacji sanitarnej. Janusz Kowalski z Solidarnej Polski dopytywał na Twitterze: „Dlaczego panie ministrze atakuje pan ad personam posła klubu PiS Annę Marię Siarkowską za krytykę niekonstytucyjnego ograniczania wolności (a tym jest złamanie tajemnicy lekarskiej!)? Dość powiedzieć, że segregację sanitarną krytykują też prezydent Andrzej Duda i RPO”.

Z kolei Mariusz Kałużny, też z Solidarnej Polski, tak przedstawił swoje zdanie:

„PiS zwyżkuje w sondażach. Mamy dobry program dla wsi. Odrabiamy zaufanie tam gdzieśmy stracili. Kroczymy po 3. zwycięstwo. A tutaj w uroczystość Wszystkich Świętych wychodzi minister Niedzielski i prawi swoje »mądrości«. To sabotaż”.

