Śmierć ciężarnej w Pszczynie. Fogiel: Nie ma żadnych prac prowadzących do zmiany ustawy aborcyjnej

Informację o śmierci 30-letniej kobiety w ciąży w szpitalu w Pszczynie, która nosiła płód z wadami wrodzonymi, wzburzyła opinię publiczną. Rodzina zmarłej wydała oświadczenie w tej sprawie. Z kolei wielu komentatorów przypomina zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznano, że jedna z przesłanek, pozwalających na usunięcie ciąży (tzw. przesłanka embriopatologiczna, gdy wykryta jest nieuleczalna choroba płodu lub ciężkie i nieodwracalne upośledzenie), nie jest zgodna z Konstytucją.

Śmierć w Pszczynie. Fogiel: Tu nie mamy wątku politycznego

W kontekście tej sprawy o stan prawny dotyczący aborcji w Polsce po zeszłorocznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 był pytany wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

– Apelowałbym, żeby uniknąć ataku politycznego, tu nie mamy wątku politycznego – oceniał Fogiel. – Jest mi przykro i głęboko współczuję. Każda taka sytuacja to jest dramat, ale myślę, przynajmniej ja, mam za mało informacji na cały temat, żeby szermować oskarżeniami. Najgorsze, co dzisiaj można zrobić, to przechodzenie do szybkich konkluzji, szybkich wniosków – dodał.

Polityk PiS stwierdził też, że „ta sprawa powinna zostać zbadana bezwzględnie”. – Na moje ignoranckie w kwestiach medycznych oko, w tym przypadku mieliśmy jasno do czynienia z sytuacją zagrożenia życia i zdrowia matki, więc to jest pytanie do lekarzy, dlaczego taka decyzja została podjęta – dodał.

„Nie ma żadnych prac prowadzących do zmiany ustawy aborcyjnej”

Polityk PiS był też pytany o złożony w zeszłym roku prezydencki projekt ustawy, który miał umożliwić legalną aborcję płodów z wadami letalnymi. Projekt, którego złożenie było swego czasu pozytywnie oceniane przez samego Fogla, utknął w Sejmie.

– Ustawa jest w parlamencie, ponieważ czekaliśmy na uzasadnienie trybunału – stwierdził Fogiel. Pisemne uzasadnienie pojawiło się w styczniu tego roku.

Prowadzący rozmowę dopytywała o prezydencki projekt. – Gdyby go uchwalić, podlegałby ponownemu zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego – ocenił wicerzecznik PiS.

Dziennikarz TVN zapytał następnie, czy w takim razie obowiązujące obecnie prawo antyaborcyjne jest dobrym prawem.

– Myślę, że obowiązująca ustawa może dzisiaj funkcjonować – ocenił Fogiel. – W moim przekonaniu zmiany polegające na zaostrzaniu czy liberalizacji tych przepisów nie są potrzebne – dodał.

Piasecki dopytał, czy w takiej sytuacji są planowane jakieś zmiany wokół zmiany prawa aborcyjnego.

– Dzisiaj nie ma żadnych prac prowadzących do zmiany, czy to liberalizacji, czy większych restrykcji dotyczących ustawy aborcyjnej – dwukrotnie powtórzył wicerzecznik PiS.

