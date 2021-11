Polska jako zwierzątko? Siemoniak krytycznie o słowach Bodnara

Adam Bodnar odebrał w Niemczech nagrodę Dialogpreis przyznaną przez Federalny Związek Towarzystw Polsko-Niemieckich. W trakcie swojego wystąpienia był Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził m.in. że polska kultura prawna i przemiany po 1989 r. zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą.

– Na tym opierało się konstruowanie w Polsce nowoczesnego państwa prawa, mechanizmów ochrony praw człowieka i demokracji. Na tym opieraliśmy naszą integrację europejską – tłumaczył dziekan Wydziału Prawa SWPS w Warszawie. – To powoduje po stronie mentora – także szczególną odpowiedzialność. Jak w przypowieści z Małego Księcia. Jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić – kontynuował swoją myśl Adam Bodnar.

Krytyka pod adresem Bodnara

Byłego RPO skrytykowano m.in. w „Wiadomościach” TVP. Widzowie telewizji publicznej usłyszeli m.in. że „Adam Bodnar porównał Polskę do dzikiego zwierzęcia, którego Niemcy – jako mentor – mają oswajać, a ponadto zachęcał Niemców do twardego i zdecydowanego działania w sporze z polskim rządem”.

Krytycznych słów pod adresem byłego Rzecznika Praw Obywatelskich nie szczędziła także Krystyna Pawłowicz. „Sędzia, jako obywatel RP też ma obowiązek obrony ojczyzny. W obronie mojej ojczyzny powiem: ten Adam Bodnar, to brzydki zdradziecki człowiek” – stwierdziła sędzia TK.

Siemoniak o Bodnarze i Suskim

Głosów krytyki nie brakowało także z drugiej strony sceny politycznej. – Państwa i narody to nie są zwierzątka. Trzeba bardzo uważać. Jestem zwolennikiem tezy, że debata w Polsce stała się tak dosłowna, iż każda przenośnia czy bardziej finezyjny żart staje się ryzykowny – powiedział Tomasz Siemoniak w Polsat News.

Polityk PO przyznał, że obecnie za bardzo żyjemy cytatami. – Ludzie takie rzeczy mówią: jeden powie, że „Polska jest pod okupacją brukselską”, drugi coś innego – zaznaczył nawiązując do słynnej już wypowiedzi Marka Suskiego o ewentualnym polexicie.

