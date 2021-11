Afera mailowa. Zalewska miała napisać do Morawieckiego. „To szkodzi przede wszystkim Tobie”

W serwisie Poufna Rozmowa pojawiły się kolejne wiadomości, które pochodzą rzekomo ze skrzynki mailowej Michała Dworczyka. Tym razem dotyczą one kampanii szczepień przeciw COVID-19. W jednej z ujawnionych wiadomości była minister edukacji, a obecnie europosłanka miała wystosować list do Mateusza Morawieckiego, w którym miała pytać o liczbę wykonywanych szczepień.

O co Zalewska miała pytać Morawieckiego?

Anna Zalewska miała podkreślić, że politycy podają różne dane. „Mateuszu, podałeś dzisiaj info, że jesteśmy przygotowani, by szczepić 10 mln obywateli miesięcznie, a kilka dni temu Minister Zdrowia mówi o 2 mln, a wcześniej Michał o 4 mln, to trzy różne komunikaty. Komuś ludzie muszą wierzyć! Nie wiem, kto przygotowuje te liczby, ale szkodzi przede wszystkim Tobie” – miała napisać polityk PiS. Anna Zalewska miała się także zwrócić do szefa rządu z pytaniem, czy „europosłowie nie powinni bardziej akcentować nieudolności Komisji Europejskiej w sprawie szczepień przeciw COVID-19”.

Morawiecki odpowiada europosłance PiS

Z informacji ujawnionych przez Poufną Rozmowę wynika, że Mateusz Morawiecki miał przesłać rzekomą wiadomość od Anny Zalewskiej do Adama Niedzielskiego oraz Michała Dworczyka. „6.500 pktów x 60 x 30 dni = ca 10 mln. Tak proszę mówić” – miał stwierdzić szef rządu.

Minister zdrowia miał odpowiedzieć, że „mówił o osiągniętej już w tamtym momencie wydolności szczepień, która wynosiła ok. 460 tys. tygodniowo”. „Ok. Mówimy teraz wszyscy 10 i schluss” – miał zaznaczyć premier. „Tak mówmy, ale już nie podnośmy poprzeczki” – miał podsumować dyskusję Michał Dworczyk.

