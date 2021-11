Krystyna Pawłowicz pisze do Tuska i Sikorskiego: Jeśli wy lub któryś ze świrów...

Przypomnijmy, że m.in. Donald Tusk, Radosław Sikorski, Dariusz Joński, Paweł Kowal oraz Katarzyna Lubnauer otrzymali pełen wulgaryzmów list z groźbami. – Paweł Adamowicz miałby dziś 56 lat. W dniu jego urodzin, podobnie jak wielu polityków Platformy Obywatelskiej, dostałem ten list z groźbami – powiedział Donald Tusk na krótkim nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Lider PO zacytował fragmenty pisma, które przekazała nieznana osoba. „Wpakuję ci nóż desantowy w brzuch jak Stefan W. temu sku******** Adamowiczowi” – stwierdził autor. „Jesteś skazany na śmierć za zdradę ojczyzny. Wyrok wydano w imieniu Polski Podziemnej” – dodał.

W liście znalazły się także groźby pod adresem bohaterki Powstania Warszawskiego Wandy Trazczyk-Stawskiej. „Tę komunistyczną sz**** Wandę Traczyk-Stawską, tę lewacką ku**** z demencją, też zabiję przed 11 listopada. Diabli złego nie biorą... Ale ja pomogę oczyścić mój kraj. Zostanę bohaterem jak Stefan W”. – odczytał słowa autora listu Donald Tusk.

Listy z groźbami. Donald Tusk zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego

Były szef Rady Europejskiej przyznał, że to nie jest pierwszy list z pogróżkami, który otrzymał, jednak takich korespondencji w ostatnich miesiącach przybywa.

– W Polsce narasta fala nienawiści i pogardy, coraz częściej także przemocy. Jarosławie Kaczyński jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny. Jako szef obozu władzy i wicepremier ds. bezpieczeństwa odpowiadasz za rosnący strach i niepokój – stwierdził Donald Tusk. – Nie będziemy milczeć i nie damy się zastraszyć – zapowiedział.

Krystyna Pawłowicz odpowiada

Do sprawy odniosła się na Twiterze sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a w niedalekiej przeszłości posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. „Panie Sikorski, panie Tusk, najpodlejsze groźby i obelgi ja i inni sędziowie TK otrzymujemy od WAS i waszego środowiska od dawna” – pisze.

„Jeśli wy lub któryś ze świrów przez was pobudzony przejdzie do czynów, to będziecie za skutki swego szczucia współodpowiedzialni” – dodaje.

