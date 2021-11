„Trump-Kennedy 2024”. Tłum zwolenników QAnon czekał na powrót nieżyjącego Kennedy'ego Jr.

Tłum zwolenników ruchu QAnon pojawił się we wtorek 2 listopada w Dallas na placu Dealey Plaza w miejscu, gdzie zastrzelono prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Ruch QAnon to popularna w USA organizacja zwolenników teorii spiskowych wierząca m.in., że Donald Trump walczy o władzę z czczącą szatana sektą pedofilii. Wielu wyznawców ruchu stało za atakiem na Kongres 6 stycznia 2021 roku.

Zwolennicy QAnon oczekiwali przybycia nieżyjącego Kennedy'ego Jr.

Ponad setka ludzi, z których niektórzy byli ubrani w koszulki „Trump-Kennedy 2024” i amerykańskie flagi miała oczekiwać, że syn zamordowanego prezydenta Kennedy'ego, również nieżyjący od 20 lat John F. Kennedy Jr. ujawni się i zapowie, że zostanie wiceprezydentem Donalda Trumpa.

Według spiskowych teorii, które obecnie są szerzone głównie na Telegramie, po tym jak Facebook i Twitter zaczęły je cenzurować, John F. Kennedy Jr, który zginął w katastrofie lotniczej w 1999 roku, miał w rzeczywistości sfingować swoja śmierć i ukrywać się przez wiele lat. Syn prezydenta Kennedy'ego, zgodnie z teoriami rozpowszechnianymi przez część ruchu QAnon, pomagał w kampanii Donaldowi Trumpowi, który wciąż jest przez nich uznawany za legalnego prezydenta USA.

Teraz Kennedy jr. miał się w końcu ujawnić w Dallas i według niektórych mianować Donalda Trumpa biblijnym „królem królów”. Inni uczestnicy zdarzenia w rozmowach z lokalnymi mediami przyznawali nawet, że to sam prezydent Kennedy nie zginął w zamachu i to on przekaże władzę Trumpowi.

„Oczekiwali, że stanie się coś wielkiego”

Zgodnie z internetową przepowiednią miało się to stać o godz. 12:30, czyli o godzinie, kiedy ojciec oczekiwanego John F. Kennedy Jr. został zastrzelony. Członkowie QAnon zebrali się wokół wymalowanego na jezdni X oznaczającego miejsce, w którym prezydent został zastrzelony i wyrecytowali przysięgę wierności. Obecny na miejscu dziennikarz Steven Monacelli relacjonował, że chętni do rozmowy zwolennicy QAnon oczekiwali, że stanie się coś wielkiego.

Oczywiście jednak nic takiego się nie stało. Tłum po kilku godzinach oczekiwania rozszedł się, chociaż część wciąż wierzyła, że Kennedy Jr pojawi się podczas późniejszego koncertu Rolling Stones w Dallas.

