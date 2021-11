Wszystko drożeje, więc... komitety wyborcze będą mogły wydać więcej. „Istnieją większe realne problemy”

Wzrosty cen są w ostatnim czasie rekordowe, a inflacja rośnie szybciej niż przewidywali eksperci. Główny Urząd Statystyczny podał, że według szybkiego szacunku inflacja konsumencka wyniosła w październiku aż 6,8 proc. Tymczasem ekonomiści sądzili, że wzrost cen towarów i usług wyniesie 6,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Drożeje energia i żywność, a paliwo trudno już kupić taniej niż po 6 złotych za litr. Jak to się ma do pieniędzy, które mogą wydać komitety wyborcze?

Wydatki komitetów ograniczone są limitem, co ustala kodeks wyborczy. Jak czytamy w artykule 237, określona kwota przypada „na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców”. Jest jednak pewien warunek, który tę kwotę pozwala zmienić. W paragrafie 3 czytamy, że minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia limit podwyższa w „przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o ponad 5 proc, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen”. I to właśnie minister finansów zamierza uczynić.

Więcej pieniędzy na wyborczą agitację?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się już projekty odpowiednich rozporządzeń Ministra Finansów. Według nich, komitety będą mogły wydać więcej podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. „Zgodnie z wyliczeniami Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartał 2021 r. w stosunku do II kwartału 2018 r. – wzrósł o 11,6 proc”. – czytamy w uzasadnieniu projektu. Właśnie o tyle mają wzrosnąć maksymalne limity wydatków komitetów wyborczych na agitację wyborczą.

Jak czytamy w dokumencie, wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 20. dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału. „Oznacza to, że aktualizacja nie następuje cyklicznie, ponieważ uzależniona jest od dynamiki zmian ww. wskaźnika, która może się znacznie różnić pomiędzy poszczególnymi kwartałami” – napisano.

Efekt? Wysokość dopuszczalnego limitu wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu zostanie podwyższona z 87 do 97 groszy, w wyborach do Senatu z 19 groszy do 21 groszy, a do Europarlamentu z 64 do 71 groszy – tyle samo limit będzie wynosił w wyborach prezydenckich. Kwoty mogą wydawać się niewielkie, jednak przemnożone przez liczbę wyborców oznaczają znacznie większe pieniądze, które komitety będą mogły wydać. Poza tym autorzy projektów zauważają, że zwiększenie limitów w wyborach do Sejmu i Senatu wpłynie na wzrost wypłacanych z budżetu państwa dotacji podmiotowych. I szacują, że w porównaniu z ostatnimi wyborami ta kwota może wzrosnąć o ok. 14,78 mln zł.

„Istnieją większe realne problemy niż limity wydatków na kampanię wyborczą”

Politycy opozycji uważają, że rząd powinien zastanowić się przede wszystkim nad tym, jak walczyć z inflacją, a nie z jej skutkami. – Potrzebne są konkretne ruchy jak obniżenie akcyzy na paliwo – mówi nam poseł Lewicy Maciej Gdula. Zauważa, że są grupy, które szczególnie mocno zostały dotknięte inflacją. I bynajmniej nie są to komitety wyborcze, ale choćby pracownicy budżetówki. – Rząd zapowiedział dla budżetówki 4 procent podwyżki, a tymczasem inflacja zmierza szybkimi krokami w stronę wartości dwucyfrowej – podkreśla polityk.

– Istnieją większe realne problemy niż limity wydatków na kampanie wyborcze – twierdzi Gdula. I zauważa, że w całej kwestii finansowania kampanii wyborczych jest jeszcze „pytanie ogólne” o to, jak powinna być zorganizowana polityka. – Czy powinna polegać na tym, że partie oszczędzają duże pieniądze na kampanię i wtedy ładują duże środki na marketing, czy powinno to iść w stronę modelu, gdzie pieniądze przeznaczane na codzienną działalność partyjną i programową. Jestem zwolennikiem drugiej opcji – mówi. I dodaje, że na podwyższeniu limitów skorzystają przede wszystkim duże partie, więc taka zmiana jest w interesie rządu.

Z kolei przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka ocenia, że zmiana nie będzie miała decydującego wpływu na wynik wyborów, ale jest istotna z innego powodu. – To jest kolejny dowód na to, że rząd się przyznaje do tego, że władze nie są w stanie poradzić sobie z inflacją. Muszą wykonywać działania, które koniec końców będą inflację jeszcze bardziej pogłębiać – mówi nam Szłapka. – Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Rząd pokazuje, że jest już kompletnie bezsilny jeśli chodzi o drożyznę, którą w gruncie rzeczy napędzili sami nieprzemyślaną polityką – zaznacza.

– Wydaje mi się, że akurat ta sprawa z punktu widzenia wyborczego nie będzie miała fundamentalnego znaczenia, bo jest to podniesienie wydatków wszystkich komitetów. To nie jest tak, że rząd sobie jakoś ułatwia życia – zauważa Szłapka.

Jednak skoro ma zostać podniesiony limit wydatków komitetów wyborczych, to czy powinny zostać podwyższone również świadczenia, które dostają Polacy? – Trzeba byłoby to wszystko przeliczyć, ale obawiam się, że minister finansów najnormalniej w świecie nie ma to pieniędzy. Każda waloryzacja, jakiegokolwiek świadczenia, skutkowała będzie tym, że będą podnoszone podatki – odpowiada Szłapka. – Oni to będą nazywali daniną solidarnościową, opłatą społeczną, mogą to na różne sposoby nazywać, ale koniec końców wszyscy Polacy za to zapłacą. Na waloryzację nie ma pieniędzy i myślę, że rząd doskonale zdaje sobie z tego sprawę – podsumowuje.

Nawet jeden z posłów PiS i członek prezydium parlamentarnego klubu PiS Leonard Krasulski przyznaje, że dotychczasowe limity były wystarczające. – Nie uważam, żeby do tej pory potrzeby nie były wystarczająco zaspokajane – ocenia. I stwierdza, że „byłby oporny”, gdyby taką zmianę miał przegłosować w Sejmie.

Miliony na kampanie wyborcze

Konkretnie chodzi o miliony, które komitety mogą wydawać na agitację. TVN24 wyliczył, że zgodnie z obowiązującymi w 2019 roku limitami, PiS mógł wydać w wyborach parlamentarnych niemal 32 miliony złotych. Najwięcej, bo partia Jarosława Kaczyńskiego zarejestrowała kandydatów do Sejmu i Senatu we wszystkich okręgach wyborczych. Limit Koalicji Obywatelskiej był nieco mniejszy i wyniósł 30,2 mln. Z kolei PSL mogło wydać 27 mln, a Konfederacja i SLD – po 26,5 mln. Najmniejszy limit spośród ogólnopolskich komitetów, ledwie 0,7 mln, miała Mniejszość Niemiecka. Jednak i tak we wcześniejszych wyborach, w 2015 roku, tylko PO i PiS mogły wydać tyle, na ile pozwalał ich limit.

Z kolei w wyborach prezydenckich w 2020 roku limit wynosił 64 grosze na każdego wyborcę. I tu również TVN24 wyliczał, że przy niecałych 30 milionach wyborców, limit na pierwszą kampanię, do maja, wynosił ponad 19 mln zł. Gdy głosowanie zarządzono jednak na końcówkę czerwca, każdy komitet mógł wydać kolejne 9,5 mln zł. Andrzej Duda wykorzystał cały limit, wydając łącznie ponad 28 mln zł. Zaś prostu rachunek pozwala oszacować, że w kolejnych wyborach, po zwiększeniu limitów, komitety będą mogły wydać po ponad 2 mln zł więcej, czyli około 21 mln zł.

Podwyżka, czyli obowiązek ministra finansów? Niekoniecznie

W uzasadnieniu projektu Ministerstwo Finansów podkreśla, że takie rozporządzenie musiało zostać wydane. – To wynika z przepisów kodeksu wyborczego, gdzie jest nałożony na ministra obowiązek wydania rozporządzenia – usłyszeliśmy w resorcie. Poza tym tłumaczono nam, że wzrost cen o ponad 5 proc. to „minimalna wartość, która obliguje do wydania takiego rozporządzenia”. A w samym rozporządzeniu są podane artykuły, które obligują ministra do wydania decyzji o podwyżce.

Nieco odmienną opinię w tej kwestii ma profesor Marek Chmaj z SPWS, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego. – Minister finansów mógł to zrobić, ale nie musiał. Skorzystał z możliwości, którą daje ustawa. To była dobra wola ministra, który wziął pod uwagę realny wzrost inflacji – ocenia profesor.