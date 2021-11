Niebezpieczny incydent przy granicy z Białorusią. Przedstawiciel KE zabiera głos

Przypomnijmy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało, że na polsko-białoruskiej granicy doszło do niebezpiecznego incydentu. 2 listopada białoruski chargé d’affaires Aleksander Czesnowski został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. „Rozmowa dotyczyła wtargnięcia na terytorium Polski z terytorium Republiki Białorusi niezidentyfikowanych, umundurowanych osób uzbrojonych w broń długą. Incydent miał miejsce w nocy z 1 na 2 listopada” – czytamy w informacji resortu na temat zdarzenia.

Stanisław Żaryn zdradził nieco więcej szczegółów na temat incydentu. Z relacji rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych wynika, że w nocy 2 listopada polscy żołnierze zauważyli na terytorium naszego kraju trzy umundurowane osoby, z bronią długą. Po próbie nawiązania kontaktu przez polski patrol, nieznane osoby przeładowały broń, a potem oddaliły się w kierunku Białorusi – przekazał.

Kryzys na granicy. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zabiera głos w sprawie incydentu

Teraz do sprawy odniósł się przedstawiciel Komisji Europejskiej Peter Stano. W cytowanej przez PAP wypowiedzi zaznaczył, że „Komisja Europejska ma pełnie zaufanie, że polskie władze poradzą sobie z tym incydentem”. – Jeśli się on potwierdzi, będzie to kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki wobec Unii Europejskiej i jej państw członkowskich – dodał.

Przypomnijmy, że na polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys migracyjny. Reżim prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki sprowadza do Mińska migrantów, którym obiecywana jest podróż do Unii Europejskiej, najczęściej Niemiec. Miganci przybywają na Białoruś, skąd są przerzucani pod granicę z Polską. W tym miejscu są zmuszeni do koczowania w przygranicznych miejscowościach, często w złym stanie zdrowia i bez dostępu do bieżącej wody, czy opieki medycznej.

W ponad 180 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego wprowadzono stan wyjątkowy. W tym miejscu nie mogą się pojawiać dziennikarze, a granica ochraniana jest przez wzmożone patrole Straży Granicznej i wojska.

