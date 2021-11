Kulisy polityki informacyjnej rządu. Oto „siedmiu wspaniałych”, których czyta premier

Współpracownicy Mateusza Morawieckiego pieczołowicie dbają o kontakty z dziennikarzami, nie tylko prawicowych mediów. Bardziej od tego, jaką linię reprezentuje medium, liczy się to, jaki ma zasięg. Zapytaliśmy doradców premiera, do jakich opinii przychyla się Mateusz Morawiecki i jakie artykuły czyta. Oto siedmiu dziennikarzy, po których teksty sięga szef rządu.

Wśród nich na pierwszym miejscu znajdują się Michał i Jacek Karnowscy, twórcy i dziennikarze portalu wPolityce.pl, tygodnika „Sieci” i telewizji „wPolsce.pl”. Na kolejnej pozycji plasuje się Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. Tu za nim znajduje się Agaton Koziński ze „Wszystko co Najważniejsze”, współpracujący z „Polska The Times”, a czwarte miejsce zajmuje Łukasz Mężyk, twórca portalu „300polityka”. Kolejna pozycja zarezerwowana jest dla Michała Kolanko, dziennikarza „Rzeczpospolitej”, z kolei na szóstym i siódmym miejscu znajdują się: Wojciech Mucha, redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej” oraz Jacek Liziniewicz z „Gazety Polskiej Codziennie”. To między innymi ci dziennikarze często goszczą na nieoficjalnych spotkaniach z premierem.