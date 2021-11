Skandaliczny materiał „Wiadomości” TVP. Lubnauer: Oni wychowują do tego swoich widzów

W środę „Wiadomości” TVP wyemitowały materiał, w którym Maciej Sawicki, jak sugeruje nagłówek, zastanawia się czy „Tusk znów nakręca spiralę nienawiści?”. Na wstępie autor przypomina, że w styczniu miną trzy lata od zabójstwa Pawła Adamowicza i stwierdza, że „niestety ta straszna tragedia cały czas jest wykorzystywana do walki politycznej”.

Następnie pokazany jest fragment oświadczenia Donalda Tuska z 2 listopada, opublikowanego w rocznicę urodzin Adamowicza. Lider PO odnosi się w nim do gróźb śmierci, które w ostatnich dniach otrzymali posłowie PO – mówi, że „w Polsce narasta fala nienawiści, pogardy i coraz częściej także przemocy” i obarcza za to „bezpośrednią odpowiedzialnością” Jarosława Kaczyńskiego.

„Donald Tusk cynicznie obarcza prezesa PiS odpowiedzialnością za efekty własnych działań i w ten sposób po raz kolejny nakręca spiralę nienawiści wobec przeciwników politycznych” – mówi dalej Sawicki. Słowa te ilustrują urywki z demonstracji ulicznych przeciwników partii rządzącej i ludzie skandujący hasło „j***ć PiS” (zyskało popularność w czasie zeszłorocznych manifestacji po wyroku TK w sprawie aborcji). W materiale dwukrotnie pokazana jest też ta sama wypowiedź mężczyzny nawołującego do „powywieszania na latarni wszystkich pisiorów”.

TVP przypomina, jak Lubnauer krytykowała Adamowicza

Dalej widz może usłyszeć, że środowisko Tuska od lat stosuje wobec swoich przeciwników politycznych, a nawet tych z obozu opozycji, strategię „nienawiści, agresji i nawoływania do przemocy". Według Sawickiego „w czasie kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 r. to właśnie politycy Platformy i Nowoczesnej ostro atakowali Pawła Adamowicza” i „tworzyli” wokół niego „atmosferę podejrzeń oraz insynuacji o działanie niezgodne z prawem”.

Jako przykład przywołuje archiwalną wypowiedź Katarzyny Lubnauer, ówczesnej szefowej Nowoczesnej, która mówiła, że prezydent Gdańska „jest dla nich nie do zaakceptowania” bo „jest politykiem skompromitowanym”. Słowa te padły w kontekście „niejasności wokół jego majątku i związku z Amber Gold”.

Według Sawickiego Adamowicza atakowały także „sympatyzujące z opozycją media”, o czym mają świadczyć następujące nagłówki: „Dzieci prezydenta Gdańska dostały pół miliona na urodziny. Czy sąd w to uwierzy” (Wirtualna Polska), „Nowe zarzuty dla prezydenta Gdańska. W tle wielkie pieniądze” („Fakt”) i „7 mieszkań, działki, oszczędności i kredyty. Prześwietlają majątek Adamowicza” (TVN24).

Sawicki kwituje materiał stwierdzeniem, że „Donald Tusk ponosi polityczną odpowiedzialność za funkcjonowanie przemysłu pogardy, którego apogeum nastąpiło po katastrofie smoleńskiej (…)” i dodaje, że „ta groźna narracja wraca”.

Adamowicz pod lupą mediów

Rzeczywiście media od prawej do lewej strony, w tym także publiczne, od 2013 r. szeroko rozpisywały się o majątku Pawła Adamowicza, ale miały do tego powód. CBA skontrolowało wówczas jego majątek i na podstawie wyników kontroli skierowało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura wszczęła śledztwo pod koniec października 2013 r. W 2015 r. Adamowicz usłyszał pięć zarzutów, w tym dotyczący podania nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych z lat 2010-2012.

Artykuły wykorzystane w materiale Sawickiego pochodzą z różnego okresu i zawierają informacje dotyczące przebiegu śledztwa i zawartości oświadczenia majątkowego prezydenta, które było jawne. W innych mediach pojawiały się w tamtym czasie też materiały publicystyczne dotyczące Adamowicza, ale tych autor materiału już nie przytacza.

PO nie poparła Adamowicza na prezydenta

Z powodu ciążących na Adamowiczu zarzutów PO nie zdecydowała się na udzielenie mu poparcia w wyborach na prezydenta miasta w 2018 r. Partia wystawiła własnego kandydata – ówczesnego europosła Jarosława Wałęsę, a Adamowicz startował jako kandydat niezależny. Rozejście się dróg Adamowicza i PO było tematem kampanii w Gdańsku. Dawni koledzy z partii stali się rywalami, stawali przeciwko sobie w przedwyborczych debatach, siłą rzeczy pojawiały się więc krytyczne komentarze pod adresem Adamowicza ze strony wspierających Wałęsę polityków Platformy. Ostatecznie Wałęsa nie wszedł do drugiej tury wyborów, a PO poparła Adamowicza.

„Adamowicz był obiektem oszczerstw”

Z kolei w czasie kampanii wyborczej w 2018 r. TVP była wielokrotnie krytykowana za swoje materiały dotyczące prezydenta Gdańska. Głośnym echem odbiło się m.in. zachowanie tamtejszego reportera TVP Info Łukasza Sitka, który np. we wrześniu 2017 r. zaczepił prezydenta na ulicy i pytał go o to, „dlaczego wspiera przestępczość w Gdańsku?” i „skąd mieliście te pieniądze i skąd miał pan te mieszkania?” w nawiązaniu do toczącego się procesu ws. nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. W innych materiałach reporterzy TVP oskarżali Adamowicza np. o promowanie nazizmu i komunizmu.

Po zabójstwie Adamowicza prezydenci kilku miast zaapelowali m.in. do premiera o analizę materiałów TVP dotyczących prezydenta Gdańska. Chcieli, żeby instytucje państwowe sprawdziły, czy działania publicznego nadawcy „mieściły się w granicach uczciwości, rzetelności oraz staranności wymaganych i określonych w zasadach etyki zawodowej dziennikarza, przepisach prawa oraz zasadach współżycia społecznego”.

Rada Etyki Mediów stwierdziła, że „autorzy tych publikacji manipulują faktami, sugestiami i domniemaniami tak, by przedstawić Pawła Adamowicza jako osobę niegodną zaufania”. „W żadnej z analizowanych przez REM publikacji nie dano Pawłowi Adamowiczowi szansy odparcia zarzutów, przedstawienia argumentów zaprzeczających oskarżeniom formułowanym wprost, między wierszami, lub w tytułach zniekształcających rzeczywisty przebieg opisywanych wydarzeń lub naginających fakty tak, by przemawiały przeciwko prezydentowi Gdańska. Był obiektem oszczerstw, ale nie miał prawa do obrony” – czytamy w stanowisku REM.

Aż 1773 wzmianki o prezydencie Gdańska w TVP

Z kolei według raportu Newton Media, przygotowanego na zlecenie Urzędu Miasta Gdańska, od stycznia 2018 r. TVP zajmowała się Adamowiczem aż 1773 razy, a w 2017 r. wzmianek było około tysiąca. Cześć materiałów była neutralna i dotyczyła np. udziału prezydenta w miejskich wydarzeniach, ale wiele z nich miało negatywny wydźwięk. „Prowokacje prezydenta Gdańska”, „Właściciel 36 kont przed komisją Amber Gold", „Tajemnice prezydenta Gdańska”, „Mafia deweloperska w Gdańsku", „W Gdańsku odbywa się deweloperskie Eldorado pod patronatem Pawła Adamowicza", „Gdańskie układy Pawła Adamowicza” – to niektóre z tytułów materiałów poświęconych Adamowiczowi.

Lubnauer reaguje na materiał „Wiadomości”

Oburzenia działaniem TVP nie kryje posłanka KO Katarzyna Lubnauer, której wypowiedź wykorzystał w swoim materiale Maciej Sawicki.

– Jako Nowoczesna mieliśmy wówczas swoją kandydatkę na prezydenta Gdańska Ewę Liedel, potem poparliśmy Jarka Wałęsę, a gdy wyborcy jasno powiedzieli, że mają zaufanie do Adamowicza, to go poparliśmy w drugiej turze. W związku z tym tamta moja wypowiedź jest tak aktualna, jak śnieg z zimy w 2018 r. – komentuje w rozmowie z „Wprost” Lubnauer.

– Nie mam wątpliwości, że TVP podgrzewa takie rzeczy, bo chce zrzucić z siebie odpowiedzialność za systemowe szczucie na prezydenta Adamowicza. Czym innym jest to, jak się wzajemnie krytykujemy, bo to się zdarza wszędzie – mieliśmy przecież spory z Włodzimierzem Czarzastym, a potem byliśmy w koalicji. A jak Ziobro krytykował obecnego koalicjanta Kaczyńskiego, nie wspomnę. A czym innym jest to, jak oni szczuli na Adamowicza. Teraz też ilość hejtu, która się wylewa z TVP Info, jest ogromna i robi to telewizja publiczna za publiczne pieniądze – mówi.

W opinii Lubnauer, działalność TVP „zakrawa o materiał dla prokuratury” dotyczący hejtu. – Najbardziej obrzydliwe jest to, co się dzieje w „Tyle wizji” – przekręcanie przekazów, atak tylko na polityków opozycji – wylicza. Posłanka nie kryje też, że najwięcej hejterskich i agresywnych wiadomości dostaje właśnie po występach w programach TVP. – Oni wychowują do tego swoich widzów – dodaje.

Krytyka to nie hejt

Zdaniem prof. Macieja Mrozowskiego, medioznawcy, prawnika i wykładowcy Uniwersytetu SWPS „TVP nie myli krytyki z hejtem, dla nich wszystko jest hejtem”.

Ekspert w rozmowie z „Wprost” tłumaczy różnice między tymi dwoma pojęciami: – Krytyka zawsze jest skierowana na przedmiot, czyn, jakąś sprawę. Krytykujemy decyzje, stanowisko, politykę, wypowiedź. A hejt jest skierowany na osobę, jej przymioty, które mają wzbudzić nienawiść. Obiekt hejtu jest źródłem zła absolutnego, który trzeba zniszczyć, bo zło będzie się odradzać. Hejt sprowadza się do tego, że przestajemy traktować osobę hejtowaną jako podmiot ludzki.

Gdzie jest granica między krytyką, nawet najostrzejszą, a hejtem? – Hejt zaczyna się w momencie, gdy jakiś atrybut pewnej grupy traktujemy jako śmiertelne zagrożenie i wtedy tych ludzi trzeba zwalczać, a nie ich poglądy czy stanowiska – wyjaśnia nasz rozmówca.

