Jacek Protasiewicz dla „Wprost”: Tusk nigdy nie zostanie wybrany na prezydenta

Wprost: Czy wraz z wyborem nowego lidera przed Platformą otworzyły się nowe perspektywy?

Jacek Protasiewicz: Niewątpliwie powrót Donalda Tuska do polskiej polityki przywrócił powagę Platformie, bo poprzednie kierownictwo…

Było niepoważne?

Skazywało tę partię na brak powagi, szacunku, a w konsekwencji na marginalizację i systematyczną przegraną w sondażach, chociażby z Szymonem Hołownią. Z drugiej strony jest symptomatyczne, że poparcie, które wraz z Tuskiem powróciło do Platformy, zatrzymało się na 25 procentach. Pamiętam badania, które robiliśmy w 2011 roku – tyle wynosił najtwardszy elektorat Platformy.

Po kilku miesiącach obecności Tuska w polskiej polityce widać, że ludzie, którzy popierali Hołownię i chwilowo się od niego odwrócili, teraz do niego wracają. Jednak przy obecnym szefie Platformy, zostaje tylko najtwardszy elektorat partii.

Nie daje to szansy na zwycięstwo z PiS, a przecież taki był główny powód powrotu Tuska do krajowej polityki i jego cel polityczny. Tusk pełnił już w Polsce wszystkie funkcje i nie o nie mu chodzi, ale najmniej by sobie życzył zaliczenia porażki w wyborach z Jarosławem Kaczyńskim.