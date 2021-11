Spurek zwróciła się do Kosiniaka-Kamysza. Rzecznik PSL: „Wiadomości” TVP mogą być z pani dumne

„Takich jak ty powinni palić w Auszwic-Birkenał (sic!)”, „ty k****, jak nie chcesz żryć ryb, to wpier***** trawę i paś się jak krowa”, „kobieto, zastanów się, co robisz, bo cię zniszczymy, nie będziesz miała życia, a w gazecie to wyglądasz jak czarownica”, „jesteś najgłupszą babą na świecie” – to kilka przepełnionych nienawiścią wiadomości, które otrzymała Sylwia Spurek (w przytaczanych wpisach została zachowana pisownia oryginalna).

Sylwia Spurek o wiadomościach od hejterów

– Dziennie na maila, na Messengera, dostaję kilkadziesiąt wiadomości obraźliwych, atakujących, hejterskich. Ale fakt, że ktoś zadał sobie trud, żeby odręcznie napisać list i iść na pocztę… strach – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” europosłanka.

Sylwia Spurek w mediach społecznościowych opublikowała odnośnik do artykułu. „Niektórzy walczą o »prawo do kotleta«, a zwykli ludzie mogą brać to na serio… Panie Pośle Kosiniak-Kamysz, wierzę, że nie to chciał Pan osiągnąć” – napisała. „To jest tak podłe, że »Wiadomości« TVP mogą być z pani dumne” – odpowiedział rzecznik PSL Miłosz Motyka.

Sylwia Spurek ogłosiła „Nową 5 dla Zwierząt”

Przypomnijmy – we wrześniu Sylwia Spurek przedstawiła „Nową 5 dla Zwierząt”. Europosłanka w mediach społecznościowych opublikowała zbiór kilku postulatów. „1. 2023: zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, delfinariach + zakaz polowań, w tym wędkarstwa. 2. 2025: zakaz otwierania nowych hodowli 3. 2030: zakaz badań z wykorzystaniem zwierząt. 4. 2040: 100% zakaz hodowli zwierząt. 5. TERAZ: ochrona zwierząt w Konstytucji” – czytamy we wpisie na Twitterze.

Pomysł europosłanki był szeroko komentowany. Głos w sprawie zabrał m.in. lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Nie pozwolimy na żadne radykalne skręty w prawo czy w lewo. Będziemy strażnikiem normalności. Będziemy bronić prawa do niej. Będziemy bronili prawa do wędkowania, do polowania, do rosołu z kury i schabowego – powiedział wówczas Władysław Kosiniak-Kamysz.



