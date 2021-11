Lider PSL uderza w Ziobrę i Solidarną Polskę. „Wszystkie propozycje kończyły się fatalnie”

Mecenas Jacek Dubois ujawnił 4 listopada, że złożył do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze wstępny wniosek ws. ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Nad zawiadomieniem pracowali również Roman Giertych i Mikołaj Pietrzak. O poparcie dla tej inicjatywy był pytany w Polsat News Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Na pewno działania prokuratury, pana ministra Ziobry i skrajnych radykałów Solidarnej Polski budzą daleko idące wątpliwości i sprzeciw. Jego wszystkie propozycje kończą się fatalnie dla wizerunku Polski. To przez Solidarną Polskę jest konflikt z Brukselą, to przez nich był konflikt z Izraelem i przez Solidarną Polskę jest dużo gorsze działanie sądów i wymiaru sprawiedliwości – mówił lider PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz chce pozbawić Zbigniewa Ziobry władzy

Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego wspomniał też o „politycznym wykorzystywaniu prokuratury i służb wobec obywateli i osób zaangażowanych w politykę”. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza „jest to niegodne i trzeba to rozliczyć”. Według polityka Święczkowski i Ziobro „na pewno nie powinni siedzieć w rządzie i należy odsunąć ich od władzy”. – To najwyższa kara, jaką mogą wymierzyć obywatele, czyli pozbawienie i rozliczenie władzy – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL został też zapytany o słowa polityka jego ugrupowania. Marek Sawicki stwierdził, że koalicja z PiS-em byłaby możliwa, gdyby nie Solidarna Polska. Kosiniak-Kamysz powiedział, że to była prowokacja. Słowa Sawickiego miały pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość „jest uzależnione od Ziobry i nie jest zdolne pozbyć się radykałów i odrzucić kierunku zderzenia z Unią Europejską oraz USA”.

