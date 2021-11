Saakaszwili jest w stanie krytycznym? Były prezydent wysyła list z aresztu

Ukraińska rzecznik praw człowieka Ludmyła Denisowa przekazała niepokojącą informację na temat stanu zdrowia znanego polityka, Micheila Saakaszwilego. Były prezydent Gruzji na skutek podjętej głodówki ma znajdować się w stanie krytycznym. To stwierdzenie jego samego, zamieszczone w liście przesłanym do urzędniczki.

W 35. dniu głodówki Saakaszwili, który posiada obywatelstwo ukraińskie, miał poinformować o swoich złych wynikach badań. Ludmyła Denisowa podkreślała, że przykra informacja dotarła do niej w 71. rocznicę uchwalenia konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zwróciła uwagę, że ów akt prawa międzynarodowego podpisała m.in. także Gruzja. Sposób potraktowania Saakaszwilego nazwała wprost – torturami, polegającymi na nieudzieleniu odpowiedniej pomocy medycznej.

Denisowa wezwała władze Gruzji do przestrzegania prawa międzynarodowego i zapewnienia więzionemu politykowi odpowiedniej pomocy medycznej. Na podobny apel w czwartek 4 listopada zdecydowała się matka byłego prezydenta. W liście do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego pisała, iż jej syna „zabija się na jej oczach”. Prosiła o zorganizowanie przeniesienia go na Ukrainę i zorganizowaniu dla niego odpowiedniej pomocy medycznej.

Saakaszwili powrócił do Gruzji

Micheil Saakaszwili od 2013 roku przebywał poza Gruzją – przez kilka lat mieszkał na Ukrainie. Gruzińskie władze ścigały byłego przywódcę kraju w związku z zarzutami karnymi, polityk został nawet zaocznie skazany. Zwolennicy Saakaszwiliego zapewniali, że jest on niewinny a wszelkie oskarżenia pod jego adresem są motywowane politycznie.

1 października tego roku były prezydent zamieścił wpis na swoim profilu na Facebooku, w którym poinformował, że dotarł do Batumi w Gruzji. Pokazał także fotografię biletu lotniczego i zapewniał, że 2 października około godziny 23 czasu miejscowego pojawi się w Tbilisi. Informacja ta była o tyle ważna, że właśnie tego dnia w Gruzji odbywały się wybory lokalne. Gruzińskie media informowały, że były przywódca kraju namawiał obywateli do protestów ulicznych jeszcze przed głosowaniem.

Saakaszwili zatrzymany. Rozpoczął strajk głodowy

Jak się jednak okazuje, Saakaszwili do stolicy Gruzji nie dotarł. W trakcie specjalnej konferencji prasowej premier Irakli Garibaszwili przekazał, że były prezydent został zatrzymany. – Chciałbym poinformować opinię publiczną, że trzeci prezydent Gruzji, Micheil Saakaszwili, został zatrzymany i umieszczony w zakładzie karnym. Nasze służby miały wstępne informacje o jego przybyciu z Ukrainy – mówił szef gruzińskiego rządu.

Reuters podawał, że Saakaszwili ogłosił w areszcie strajk głodowy, a setki osób zgromadziły się na ulicach, by wezwać do uwolnienia byłego prezydenta. Do Gruzji zaapelował także rzecznik amerykańskiej dyplomacji Ned Price. – Bardzo uważnie śledzimy rozwój wydarzeń – powiedział cytowany przez Reutersa polityk. – Wzywamy władze gruzińskie, by zapewniły Saakaszwilemu sprawiedliwe traktowanie zgodnie z gruzińskim prawem oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Gruzji w zakresie praw człowieka – dodał.

