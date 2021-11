Andrzej Duda miał przyjąć o. Rydzyka w Pałacu Prezydenckim. Media o kulisach tajnego spotkania

Od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość przedsięwzięcia związane z o. Tadeuszem Rydzykiem, takie jak Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czy nadająca Telewizję Trwam fundacja Lux Veritatis, dostają od rządu wysokie dotacje. Jednak w ostatnim czasie relacje toruńskiego redemptorysty z kierownictwem PiS miały się ochłodzić, o czym może świadczyć wyemitowany w Telewizji Trwam krytyczny materiał o rosnących cenach paliw, uderzający bezpośrednio w niezrealizowane obietnice prezesa Jarosława Kaczyńskiego sprzed lat.

Tajne spotkanie prezydenta Dudy z o. Rydzykiem

Wraz z pogarszaniem się relacji o. Tadeusza Rydzyka i kierownictwa PiS, ma dochodzić do ocieplenia pomiędzy redemptorystą, a prezydentem Andrzejem Dudą. Świadczy o tym tajne spotkanie w Pałacu Prezydenckim, o którym informuje Wirtualna Polska. Do spotkania miało dojść we wrześniu i było ono pierwszym takim, jakie odbyło się w samym Pałacu Prezydenckim.

– Spotkanie przebiegło w dobrej, towarzyskiej atmosferze. Ojciec dyrektor opowiadał o toruńskich inwestycjach Fundacji Lux Veritatis, m.in. o budowanym Muzeum Pamięć i Tożsamość, które zostanie oddane do użytku w 2022 roku. Nie do końca był zadowolony ze współpracy z instytucjami państwowymi, kontrolowanymi przez polityków PiS, a wspierającymi go finansowo – mówi dziennikarzom WP osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.

O. Rydzyk miał wypowiadać się „podobnie jak wiele razy na urodzinach Radia Maryja, gdzie potrafił wbić szpilę rządzącym”.

O ochłodzeniu relacji pomiędzy o. Rydzykiem i PiS, a jednoczesnym ociepleniu na linii Toruń – Pałac Prezydencki mówi WP jeden ze współpracowników Radia Maryja.

– Obecne relacje między kierownictwem PiS a toruńską rozgłośnią nie są jakieś nadzwyczajne. Prezes Kaczyński będzie potrzebował mediów ojca Rydzyka przed wyborami samorządowymi i parlamentarnymi w 2023 – mówi źródło, dodając, ze duchowny nie obniży swoich oczekiwań i „raz na jakiś czas będzie o nich i o sobie przypominał”, jak przy okazji materiału o paliwach. – Prezydent jest w połowie drugiej kadencji. Nie ma już nic do stracenia. A na dobrych relacjach z ojcem Rydzykiem i jego mediami może tylko zyskać. Siły politycznej na ludziach z Pałacu Prezydenckiego nie zbuduje, ale na zakończeniu prezydentury w oparciu o toruńskie media już jak najbardziej – dodaje źródło portalu.

Według informatorów Wirtualnej Polski, nie było to ostatnie spotkanie prezydenta z toruńskim redemptorystą.

Czytaj też:

Prezydent Duda podpisał projekty ustaw ws. sędziów pokoju. „Dziękuję Kukiz'15”