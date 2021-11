Władysław Frasyniuk z prokuratorskimi zarzutami. Chodzi o wywiad w TVN

Władysław Frasyniuk 22 sierpnia w programie „Fakty po Faktach” w TVN24 nie ważył słów, komentując sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Skrytykował pracę żołnierzy Wojska Polskiego, używając obraźliwych określeń. Jak przekazała tvp.info rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, w związku z tamtymi wypowiedziami został już przesłuchany w charakterze podejrzanego. Usłyszał zarzut znieważenia i pomówienia żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Nie przyznał się do winy.

Wypowiedź Frasyniuka i reakcja Błaszczaka

W sierpniu 2021 r. Frasyniuk komentował na antenie TVN24 sytuację na granicy Polski i Białorusi w Usnarzu Górnym. Były opozycjonista odniósł się do działań żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. – To jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi. Tak nie postępuje żołnierz, to są śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania, ci żołnierze nie służą Polsce, tylko plują na te wszystkie wartości, o które walczyli ich rodzice czy dziadkowie – mówił.

Na słowa Frasyniuka błyskawicznie zareagował minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak zapowiedział, że skieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego. Były opozycjonista mimo krytyki nie miał sobie nic do zarzucenia. Dziwił się, że jego wypowiedź została uznana za skandaliczną. Frasyniuk nie przeprosił.

