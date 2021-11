Kryzys na granicy. Krystyna Pawłowicz przestrzega: Zbliża się czas realnej weryfikacji

Krystyna Pawłowicz w jednym z ostatnich tweetów odniosła się do sytuacji na wschodniej granicy Polski. „Niech do WSZYSTKICH dotrze, że obowiązek obrony Polski, już wkrótce trzeba będzie REALNIE wykonywać. REALNIE. Rozwój działań wojennych rosyjs. agresora przeciw RP na wsch. granicy, wspomaganych otwarcie od wewn. przez V ros-niem. kolumnę w PL – NIEUCHRONNIE do tego prowadzi. Bądźcie gotowi” – napisała sędzia Trybunału Konstytucyjnego na Twitterze.

„Sędziowie, jako obywatele RP, TAKŻE mają obowiązek obrony Ojczyzny. Art. 85 ust. 1 Konstytucji” – wskazała. „Obow. OBRONY Polski mają nie tylko obywat. RP – zwolennicy demokrat. władz PL, ale TEŻ obywat. RP – zwolennicy OPOZYCJI. I ci spod znaku kolorowych farbek, jak i ci spod znaku SS. To jest obowiązek KONSTYTUCYJNY. Zbliża się czas realnej weryfikacji, kto jest po której stronie w czasie WOJNY” – zapowiedziała Pawłowicz.

Stan wyjątkowy w części kraju

Przypomnijmy – na początku września w części województw podlaskiego i lubelskiego został wprowadzony stan wyjątkowy. Początkowo miał obowiązywać przez 30 dni, został jednak przedłużony o kolejne 60. Rządzący zdecydowali się na wprowadzenie stanu wyjątkowego w odpowiedzi na kryzys migracyjny, inspirowany przez reżim Łukaszenki.

Straż Graniczna codziennie publikuje raporty dotyczące sytuacji na granicy. W czwartek 4 listopada zostało odnotowanych 345 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 70 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

