Kobieta zwróciła uwagę Terleckiemu, polityk odpowiedział w arogancki sposób. „Jest pani kretynką”

„PiSowska arogancja i chamskie zachowanie w stosunku do kobiet. Wicemarszałek Ryszard Terlecki »rozmawia« z panią Magdą z Krakowa i jej siostrą. Szokujące” – napisała Barbara Nowacka w mediach społecznościowych. Posłanka KO na Twitterze zamieściła nagranie, na którym utrwalona została krótka wymiana zdań między panią Magdą a politykiem PiS.

Ryszard Terlecki do kobiety: Jest pani kretynką

– Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju; to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne – powiedziała, zwracając się do Ryszarda Terleckiego. – Jest pani kretynką – odparł wicemarszałek Sejmu. Słowa kobiety najprawdopodobniej odnosiły się do historii 30-letniej pani Izabeli. Kobieta zmarła w 22. tygodniu ciąży. Jak wskazują jej bliscy, powołując się na wiadomości od samej pacjentki, lekarze oczekiwali na obumarcie płodu, by móc dokonać aborcji. 30-latka wiązała taką decyzję z obowiązującymi po wyroku TK przepisami.

Lawina negatywnych komentarzy. „Chamstwo to Terleckiego standardowa forma komunikacji”

Słowa, które do pani Magdy z Krakowa skierował Ryszard Terlecki, spotkały się z lawiną krytycznych komentarzy. „Chamstwo to Terleckiego standardowa forma komunikacji”, „Pycha i buta zawsze kroczą przed upadkiem”, „Zgadzam się, ten człowiek nie powinien nas reprezentować: gbur, cham i prostak” – czytamy na Twitterze. Użytkownicy mediów społecznościowych zastanawiali się także m.in., jakie konsekwencje mogą spotkać Ryszarda Terleckiego. „A co zrobi Komisja Etyki Poselskiej?” – zapytał jeden z nich. „To Marszałek Sejmu. My tego pana utrzymujemy. Ta pani również na niego płaci DOSYĆ!!!!” – napisał kolejny internauta.

