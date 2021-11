Krzysztof Bosak ostro do Barbary Nowackiej: Jest pani hieną

Wszystko zaczęło się od wpisu posłanki Koalicji Obywatelskiej. Nowacka skomentowała artykuł Onetu, w którym opisano historię pani Anny ze Świdnicy. Jak relacjonował mąż zmarłej, kobieta trafiła do szpitala, gdzie „kazali jej rodzić martwe dziecko”. Podobnie jak w przypadku Izabeli z Pszczyny, także tu doszło do w–strząsu septycznego, który zakończył się śmiercią ciężarnej.

Odnosząc się do tekstu na ten temat Barbara Nowacka spytała: „Kaczyński, Przyłębska, fanatycy, PiS i Konfederacja – o to Wam chodziło?”. Nawiązała w ten sposób do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który zaostrzył prawo aborcyjne.

Bosak do Nowackiej: Jest pani hieną

Posłance Koalicji Obywatelskiej odpowiedział jeden z wezwanych do tablicy – przedstawiciel Konfederacji Krzysztof Bosak. „Jest pani hieną” – zwrócił się do Nowackiej, krytykując ją za sugestię, że do śmierci kobiety przyczynił się wyrok TK. „Gdyby porozmawiała Pani z lekarzami zamiast szczuć to dowiedziałby się Pani, że czasami mimo najlepszych wysiłków takiego nieszczęścia nie da się uniknąć” – napisał były kandydat Konfederacji na prezydenta. Podkreślił też, że w samym artykule nie ma sugestii, że do śmierci kobiety przyczyniło się prawo dotyczące przerywania ciąży.

