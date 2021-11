PiS w sondażowym dołku. Kolejne badanie niekorzystne dla partii Kaczyńskiego

W sondażu pracowni Estymator na zlecenie serwisu DoRzeczy.pl, PiS notuje 37,6 proc. poparcia, co stanowi najlepszy wynik w całej stawce. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego niezmiennie jest na pierwszym miejscu w sondażu, to Estymator odnotowuje, że wynik PiS jest o 2,6 pkt proc. mniejszy niż w poprzednim sondażu (z 10-11 września 2021 roku).

To z kolei daje 209 mandatów w nowym sejmowym rozdaniu. Do samodzielnej większości potrzebnych jest 231 mandatów, co oznacza, że PiS znacząco osłabiło swoją pozycję. Gdyby wybory odbyły się teraz, PiS nie miałoby samodzielnej większości i musiałoby szukać nowego koalicjanta. Jest to także kolejny tak słaby sondaż w wykonaniu tej partii. W ostatnim badaniu CBOS PiS zanotowało spadek aż o siedem punktów procentowych.

Sondaż. Kto na kolejnych miejscach?

W sondażu Estymatora drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska (24,6 proc.), co daje wzrost o 0,5 pkt proc. Taki wynik przekłada się na 119 mandatów. Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni (12,8 proc. poparcia i o 1,9 pkt proc. więcej niż poprzednio). To dałoby 56 mandatów. Czwarte miejsce w sondażu zajmuje Lewica z wynikiem 9,1 proc., co jest niewielkim wzrostem poparcia względem wcześniejszego badania. Konfederacja zdobywa natomiast 8,2 proc. poparcia (spadek o 0,6 pkt proc.), a PSL 5,7 pkt proc. (+1,8 pkt proc.).

Sondaż Estymatora dla DoRzeczy.pl przeprowadzono 5-6 listopada 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1016 dorosłych osób. Badanie nie uwzględnia osób niezdecydowanych.

