Duża grupa migrantów dotarła na granicę, do sieci trafiły nagrania. „Usnarz 2.0”

Białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan poinformował w mediach społecznościowych, że duża grupa migrantów, która w sobotę zebrała się w Mińsku, obecnie koczuje w okolicach przejścia granicznego Kużnica-Bruzgi.

„ Wygląda na to, że migranci podjęli decyzję o przeniesieniu się na przejściu graniczne Kuźnica-Bruzgi, aby spróbować przekroczyć ją w jednej grupie. Przybyły już pierwsze grupki. Kierowcy skarżą się, że taksówek jest tak dużo, że są korki ” – informował Giczan.

Duża grupa migrantów przeniesiona na granicę. Kumoch: Usnarz 2.0

Wpis białoruskiego dziennikarza podał dalej także Jakub Kumoch, minister w Kancelarii Prezydenta RP.

„ Wygląda na to, że KGB Łukaszenki, planuje kolejną operację z wykorzystaniem ludzi jako żywych tarcz, taki Usnarz 2.0. Duża grupa ludzi zbiera się w pobliżu przejścia granicznego w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Nie są to zmarznięte dzieci. Media zachęcam do odpowiedzialności ” – napisał w swoim poście.

Tłum migrantów dotarł na granicę Polska-Białoruś. Nagrania

W niedzielę późnym wieczorem Giczan pokazał kolejne dwa nagrania, jedno pokazujące opustoszały Mińsk wieczorem, w którym od wielu dni koczowali migranci, a na drugim sceny znad polsko-białoruskiej granicy.

„ W Mińsku nie ma prawie żadnych migrantów, przynajmniej na razie. Dziś tysiące (?) z nich przeniosło się ze stolicy Białorusi na przejście Kuźnica-Bruzgi, aby w jednej dużej grupie próbować szturmować granicę polską ” – napisał białoruski dziennikarz w niedzielę późnym wieczorem.

Dziennikarz wyraził obawy, że do największej burzy dojdzie jeszcze w poniedziałek rano. „ Obawiam się, że to może stać się naprawdę paskudne ” – dodał.

W poniedziałek na Twitterze zostały opublikowane kolejne nagrania pokazujące dużą grupę migrantów, tuż przy granicy.

Na razie Straż Graniczna nie poinformowała w poniedziałek o kolejnym dużym ataku.

