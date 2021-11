Platforma i PSL na politycznej wojnie? „Oczekuję przeprosin”

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak był w poniedziałek rano gościem programu 24 pytania w PR24. Odpowiadał tam na pytania o przyszłość opozycji. A pytań jest sporo. Poruszenie wywołał chociażby niedawny wywiad lidera PO Donalda Tuska dla „Newsweeka”.

– Jeśli chcemy wygrać z Jarosławem Kaczyńskim, to nikt o sobie nie może myśleć, jak o małej rybce. Ja nie mam jakichś kompleksów za bardzo. Ale nie sądzę, żeby ci potencjalni partnerzy w walce wyborczej, mieli jakby tak bardzo minimalizować swoje możliwości, swoje znaczenie – tłumaczył szef PO. – Te wybory wygra zjednoczona opozycja. A ja się do tego przyczynię w miarę moich skromnych możliwości – dodał.

– Nic nie wiem na temat jakichkolwiek uzgodnień, nie trwają żadne rozmowy na opozycji. Są jedynie wypowiedzi poszczególnych liderów – odpowiedział na wezwanie Tuska Klimczak. Zdaniem posła PSL, opozycja powinna wystartować w dwóch blokach. – Pierwszy to centrum, chadecja, a drugi liberałowie i lewica. Tusk reprezentuje ten drugi wariant i na tym powinien się skupić, a nie wykonywać syzyfową pracę i łączyć te środowiska – dodał.

Sławomir Nitras uderza w Marka Sawickiego. Dariusz Klimczak: Oczekuję przeprosin

Klimczak odniósł się również do słów posła PO Sławomira Nitrasa, który skrytykował posła PSL Marka Sawickiego. Sawicki pytany w Polskim Radiu 24 o śmierć 30-latki z Pszczyny, mówił: Jestem rolnikiem, biologiem, hodowcą, coś na ten temat wiem. Niech lekarze nie opowiadają bzdur, skoro mają takie doświadczenie, że bezwodzie prowadzi tego typu zdarzeń.

„Poseł Sawicki jest tylko rolnikiem. I to też zacofanym” – napisał później Sławomir Nitras na Twitterze. – Marek Sawicki powiedział szczerze, jak rozmawia się w domu o sytuacji z Pszczyny. Strajki też są osobistą reakcją ludzi. Wiele osób uważa, że to pokłosie zmian, które powstały w TK. Słowa Nitrasa to są słowa, za które należą się przeprosiny. Oczekuję tych przeprosin, nie tylko dla Marka, ale i rolników – zaapelował polityk.

