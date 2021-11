Kryzys na granicy: Wojska Obrony Terytorialnej mobilizują żołnierzy. „Powiadomcie pracodawców”

W poniedziałek 8 listopada do granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy Białostockiej dotarła duża grupa migrantów. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn ostrzegł, że będą próbowali siłowo przedrzeć się przez granicę, w związku z czym władze ściągają w to miejsce służby z całej Polski.

Kryzys na granicy Polska-Białoruś. WOT podnoszą alert

Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały na Twitterze, że został podniesiony alert gotowości żołnierzy do natychmiastowego stawiennictwa.

Z opublikowanej grafiki wynika, że od godz. 10:30, wszyscy żołnierze WOT z trzech województw mają być gotowi do ewentualnego powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa w czasie do sześciu godzin. Natychmiastowe stawiennictwo oznacza konieczność stawiennictwa przez żołnierzy we wskazanym terminie i miejscu. W tym czasie ich pracodawcy mają obowiązek zwolnić pracowników z obowiązku pracy.

Najwyższy alert dotyczy województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Żołnierze WOT z województwa mazowieckiego mogą być powołani w trybie natychmiastowego stawiennictwa w czasie do 12 godzin. Z kolei żołnierze z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego mają być gotowi do ewentualnego powołania w czasie do 24 godzin.

twitter

O podwyższonym alercie dotyczącym WOT poinformował też Mariusz Błaszczak. – Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy – zapewnia minister obrony narodowej.

twitterCzytaj też:

NA ŻYWO: Niespokojnie przy granicy z Białorusią. Migranci próbowali sforsować płot